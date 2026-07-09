Del "caso perdido" al "muy generosa": Trump cambia el tono con España antes de regresar a EEUU

Publicado por Alejandro Baños 9 de julio, 2026

Horas después de señalarlo en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de advertirlo con cortar todos los lazos comerciales, el presidente Donald Trump cambió su tono con España, afirmando que "fue muy generosa hoy", sin especificar respecto a qué asuntos.

"Diré que tuve problemas con España, y sigo teniéndolos, pero hoy España dio marcha atrás por completo. España fue muy generosa hoy", dijo Trump. "Respondió a una petición para realizar un pago muy importante y, si no lo hubiera hecho, ni siquiera estaríamos hablando con ellos".

Anteriormente desde Ankara (Turquía), donde se reunieron los líderes de la alianza, Trump calificó a España de "caso perdido".

"Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. España es un aliado terrible en la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", agregó Trump.

"Háganlo de inmediato. Ni siquiera hablen con ellos. No tienen remedio. Son mala gente. Porque, como saben, todos los demás están pagando y trabajando, y España, especialmente España... Hay un par de países más, pero especialmente España. Lo dicen abiertamente, son hostiles", sentenció el presidente.

Golf y el Mundial 2026

Las razones que llevaron al presidente a definir de tal modo al país del sur de Europa abarcan desde el rechazo a ampliar el gasto en defensa hasta la negativa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irán.

Por su parte, al ser cuestionado sobre las palabras de Trump, Sánchez confirmó que mantuvo una conversación "cordial" con el presidente en Ankara, en la que hablaron de asuntos ajenos al ámbito político y diplomático.

"No ha habido ninguna tirantez, todo ha sido amabilidad", señaló Sánchez. "Hablamos del Mundial 2026 y de golf, deporte del que Trump es un gran aficionado". Sobre las relaciones entre ambos países, el presidente del Gobierno de España aseguró que son "muy positivas".