Brote de legionelosis en NYC: las autoridades confirman 18 casos en el Upper East Side

Publicado por Alejandro Baños 6 de julio, 2026

Las autoridades de la ciudad de Nueva York confirmaron al menos 18 casos de legionelosis detectados en la zona del Upper East Side, concretamente en los barrios de Carnegie Hill and Yorkville.

Aun así, han negado que pueda tratarse un problema a gran escala y han descartado que se trate de un problema de las tuberías de la ciudad.

"El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está investigando un brote comunitario de 18 casos de legionelosis en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side. Hasta la fecha, no se han registrado fallecimientos relacionados con este brote", informaron las autoridades a través de un comunicado.

Además, la agencia aseguró que los residentes pueden seguir utilizando el agua del grifo sin problemas.

"Los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, bañarse, ducharse, cocinar y usar el aire acondicionado en sus hogares", agregó.

El año pasado, un brote de legionelosis en el barrio de Central Harlem dejó un saldo de cinco muertos.