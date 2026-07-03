Así será la tarjeta especial del Seguro Social que recibirán miles de bebés nacidos 2026

Publicado por Diane Hernández 3 de julio, 2026

Los niños que nazcan en el país entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 recibirán una tarjeta conmemorativa del Seguro Social con el sello "Freedom 250", una edición especial creada por la Administración del Seguro Social (SSA) para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de la nación.

La tarjeta funcionará exactamente igual que una tarjeta tradicional del Seguro Social. La única diferencia será la incorporación del logotipo oficial de Freedom 250, impreso en tinta negra, que identificará a quienes nacieron durante este período conmemorativo.

La iniciativa será implementada a través del programa Enumeration at Birth (EAB), vigente desde 1987, que permite a los padres solicitar el número de Seguro Social de sus hijos al momento de registrar el nacimiento en hospitales, centros de maternidad o mediante parteras autorizadas. Según la SSA, las familias no deberán realizar ningún trámite adicional ni pagar ningún costo para recibir la versión especial.

La designación Freedom 250

La agencia aclaró que únicamente las tarjetas originales emitidas a recién nacidos durante el período comprendido entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 llevarán la designación Freedom 250. Las tarjetas emitidas antes o después de esas fechas, así como los reemplazos o duplicados, conservarán el diseño habitual, aunque el titular haya nacido durante ese período.

En el anuncio oficial, el comisionado de la SSA, Frank J. Bisignano, afirmó que la iniciativa busca reconocer un momento histórico para el país y destacó que el Seguro Social forma parte de la historia de Estados Unidos desde hace más de nueve décadas. También aseguró que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia busca fortalecer el servicio que presta a los ciudadanos.

La Administración del Seguro Social también aprovechó el anuncio para advertir sobre posibles estafas relacionadas con esta edición especial. La agencia recordó que nunca llama, envía mensajes de texto ni correos electrónicos solicitando pagos para obtener una tarjeta conmemorativa y enfatizó que los padres no necesitan registrarse ni proporcionar información adicional fuera del proceso habitual de inscripción del programa EAB.

Un símbolo más de las celebraciones por los 250 años

La tarjeta forma parte de las actividades organizadas con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará oficialmente el 4 de julio de 2026. Entre los eventos previstos figuran la Great American State Fair, el espectáculo de fuegos artificiales Salute to America y el festival marítimo Sail4th 250, promovidos por la organización Freedom 250, creada por la Administración Trump para coordinar parte de las conmemoraciones.

No obstante, Freedom 250 opera de manera independiente de America250, la organización sin fines de lucro que respalda a la Comisión del Semiquincentenario de Estados Unidos, creada por el Congreso en 2016 con representación bipartidista para planificar las celebraciones nacionales.