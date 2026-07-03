Una ola de calor continuará en el centro y este del país durante el fin de semana del 4 de Julio

Publicado por Williams Perdomo 3 de julio, 2026

Una prolongada ola de calor continuará afectando al centro y este del país hasta finales de esta semana y durante el fin de semana del Día de la Independencia, informó el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El organismo indicó que un fuerte sistema de alta presión en niveles superiores de la atmósfera permanecerá sobre gran parte del centro y este del país, favoreciendo temperaturas máximas generalizadas entre 95 y 105 grados Fahrenheit (35 a 41 grados centígrados), acompañadas de una humedad muy elevada que hará que la sensación térmica alcance entre 100 y 115 grados Fahrenheit (38 a 46 grados centígrados).

Según el pronóstico, se esperan numerosos récords diarios de temperatura, con posibilidad de que también se igualen o superen marcas mensuales e incluso históricas en algunas localidades. Además, las temperaturas nocturnas ofrecerán poco o ningún alivio, ya que las mínimas permanecerán entre los 70 y los 80 grados Fahrenheit (21 a 27 grados centígrados).

Estas condiciones darán lugar a un período prolongado de riesgo de calor clasificado entre mayor y extremo, lo que incrementa la probabilidad de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, especialmente entre las poblaciones vulnerables y las personas que no cuentan con sistemas adecuados de refrigeración. El NWS mantiene vigentes advertencias por calor extremo y avisos por altas temperaturas en amplias zonas del centro y este del país hasta el viernes y el sábado.

Al mismo tiempo, un frente casi estacionario que se extiende desde las Grandes Llanuras del norte hacia el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos favorecerá varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas durante los próximos días.

El pronóstico señala que la combinación de este frente de lento desplazamiento, varias perturbaciones atmosféricas y una masa de aire cálida e inestable favorecerá tormentas severas organizadas capaces de producir vientos destructivos, granizo de gran tamaño, tornados aislados y lluvias intensas con potencial de provocar inundaciones repentinas.

A medida que el sistema de alta presión comience a debilitarse entre el viernes y el sábado, el frente avanzará gradualmente hacia el sur, trasladando el riesgo de tiempo severo y precipitaciones intensas hacia las Grandes Llanuras centrales, el valle de Ohio, la región del Atlántico Medio y el noreste del país durante el fin de semana.