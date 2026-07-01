El DOJ ordena intensificar investigaciones contra redes de turismo de nacimiento tras fallo de la Corte Suprema

Publicado por Williams Perdomo 1 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) ordenó a todos los fiscales federales priorizar la investigación y el procesamiento penal de los llamados esquemas fraudulentos de "turismo de nacimiento", una práctica que, según la agencia, explota el sistema migratorio y viola la legislación federal.

La instrucción fue emitida mediante un memorando fechado el 30 de junio de 2026 y firmado por Colin M. McDonald, de la Oficina del Fiscal General Adjunto. El documento señala que los beneficios de la ciudadanía estadounidense "requieren poca explicación" y sostiene que cada año miles de extranjeros viajan a Estados Unidos "bajo falsos pretextos" para dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos.

El DOJ afirma que muchos de estos esquemas comienzan con solicitudes de visa que contienen declaraciones falsas sobre el propósito o la duración del viaje, lo que puede constituir una violación de la legislación federal.

SCOTUS ratifica la ciudadanía por nacimiento según la 14ª Enmienda

La Corte Suprema rechazó este martes la iniciativa del presidente Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, asestando un duro golpe a uno de sus principales proyectos antiinmigración.



En una decisión muy esperada, emitida el último día de su período de sesiones, el tribunal falló por 6 votos a 3 a favor de mantener el derecho a la ciudadanía estadounidense para casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

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​En una opinión mayoritaria redactada por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado conservador John Roberts, y apoyada por otros dos jueces conservadores y los tres magistrados progresistas, el tribunal ratificó el alcance de la 14ª Enmienda.



Como ejemplo, el memorando recuerda que en 2024 Michael Wei Yueh Liu y Jing Dong fueron condenados a 41 meses de prisión cada uno por operar un negocio denominado "USA Happy Baby Inc.", que cobraba a clientes chinos decenas de miles de dólares para ayudarlos a dar a luz en Estados Unidos. Según el documento, además de gestionar visas obtenidas de manera fraudulenta, los acusados proporcionaban alojamiento, transporte e instrucciones para ocultar los embarazos ante las autoridades migratorias.

El memorando también menciona el caso de Ibrahim Aksakal, condenado en 2022 a 27 meses de prisión por conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico en relación con un esquema de turismo de nacimiento operado en Nueva York. De acuerdo con el DOJ, Aksakal y sus colaboradores promocionaban estos servicios en redes sociales en idioma turco e instruían a las mujeres sobre cómo ocultar sus embarazos a las autoridades de inmigración. Además de la pena de prisión, fue condenado a pagar 1.039.723,63 dólares en restitución y 397.500 dólares en decomiso.

El documento también recuerda el caso de Chao "Edwin" Chen, quien fue sentenciado en 2020 a 37 meses de prisión por participar en un esquema de turismo de nacimiento a gran escala. Según el Departamento de Justicia, Chen operaba la empresa "You Win USA", que anunciaba haber atendido a más de 500 clientes chinos. El memorando sostiene que cobraba entre 40.000 y 80.000 dólares por cliente y recibió 3 millones de dólares en transferencias internacionales desde China en un período de dos años.

El Departamento de Justicia indicó que continuará investigando y responsabilizando tanto a quienes participen en estos esquemas como a quienes los promuevan o comercialicen. Asimismo, instruyó a todas las Fiscalías de Estados Unidos y a la División Criminal a trabajar junto con el Departamento de Seguridad Nacional para dar prioridad a estas investigaciones.