Donald Trump, antes de volar por primera vez en el nuevo Air Force One. 1 de julio de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

El presidente Donald Trump se mostró entusiasmado por volar por primera vez en el nuevo Air Force One, obsequiado por Qatar, para asistir a un evento sobre el 250 aniversario de Estados Unidos en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, ubicada en Dakota del Norte.

Antes de volar, Trump señaló que "nadie ha visto nunca nada igual", en referencia al nuevo avión presidencial, que recorrió las 1.664 millas que separan Washington DC de Medora, ciudad donde se celebrará el acto.

"Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual", dijo Trump. "Lo adaptaron para un presidente, eso significa la seguridad y toda la serie de dispositivos y prestaciones que le añadieron".

Este Air Force One es un Boeing 747-8 de lujo que pertenecía a la familia real de Qatar y que fue fabricado en su momento en Estados Unidos. El presidente lo presentó públicamente hace unos días en la la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Su costo ha sido de unos 400 millones de dólares.