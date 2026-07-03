La Policía de Delcy Rodríguez amenaza con arrestar a periodista de medio de EEUU: le exige apagar las cámaras en la zona cero del terremoto

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de julio, 2026

Un corresponsal de Real America's Voice en Venezuela denunció que funcionarios de inteligencia militar del régimen interino de Delcy Rodríguez lo amenazaron con arrestarlo si no apagaba su transmisión en vivo desde La Guaira, la ciudad más golpeada por los terremotos del 24 de junio.

La denuncia fue difundida el jueves por la cuenta de Just the News en ‘X’, que compartió un video grabado por el periodista Oscar Ramírez mientras reportaba desde los escombros de un edificio colapsado en la zona cero del desastre. Según relató, ningún medio de prensa internacional había logrado acceder hasta ese punto antes que él.

“Tenemos algo de hostilidad en este momento, tenemos a la inteligencia militar de Venezuela tratando de decirnos que debemos apagar nuestra transmisión”, relató el corresponsal durante una transmisión en vivo. “Nos están diciendo que nos vayamos ahora mismo por razones de seguridad, porque si no, vamos a ser arrestados”.

Ramírez señaló que la presión de la policía no se limitó a su equipo, una denuncia que sugiere que la represión estatal contra la prensa está escalando. “Ahora están tratando de ser hostiles con una de las cadenas locales, están tratando de decirles que dejen de informar su realidad”, añadió, sin identificar a la cadena en cuestión.

El corresponsal insistió en que, pese a la orden de retirarse, miles de personas seguían atrapadas bajo los escombros en el momento de la grabación y que la zona carecía de la maquinaria y el equipo necesarios para continuar las labores de rescate, a pesar de la llegada de rescatistas y personal militar estadounidense. Antes de cortar la transmisión, dijo entre disculpas: “Si no soy estadounidense, me arrestan”.

Ramírez es un reconocido periodista bilingüe originario de Tijuana, México, según su perfil. Tiene una vasta experiencia cubriendo la frontera sur y zonas conflictivas.

La denuncia se suma a otros señalamientos de presión contra quienes documentan o participan en las labores de auxilio tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela. El jueves temprano, allegados y organizaciones no gubernamentales denunciaron la desaparición de Wilmer Antonio Cruz, conocido como "El Topo de La Guaira", un rescatista voluntario reconocido por participar en el rescate con vida de al menos 60 personas y en la recuperación de más de un centenar de cuerpos en los edificios OPP de Caraballeda, en el estado La Guaira.

Cruz había denunciado públicamente la falta de maquinaria y apoyo estatal para continuar las labores de búsqueda. Fue detenido la noche del miércoles 1 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, y desde entonces se desconoce su paradero. Organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigieron a las autoridades venezolanas información sobre su ubicación y responsabilizaron al Estado por su integridad física.

Hasta el momento, el régimen de Delcy Rodríguez no se ha pronunciado sobre la denuncia del corresponsal de Real America's Voice ni sobre el paradero de Cruz.