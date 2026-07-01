Golpe al Tren de Aragua: ya van 350 detenidos desde que fue declarada organización terrorista

Miembros del Tren de Aragua, en el CECOT (El Salvador) AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY .

Publicado por Alejandro Baños 1 de julio, 2026

Las autoridades han arrestado ya a unos 350 miembros o presuntos miembros del Tren de Aragua desde que fue declarada como organización terrorista extranjera (FTO) en febrero de 2025. Un dato que reflejan el notable avance en la lucha contra el crimen organizado y contra las principales bandas internacionales.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, el fiscal general, Todd Blanche —acompañado del director del FBI, Kash Patel, y de los fiscales de Texas e Illinois—, confirmó esta cifra, mientras anunciaba la detención de ocho miembros de la banda terrorista venezolana.

"Hemos detenido creo que en torno a 350 miembros o presuntos miembros de Tren de Aragua", dijo el fiscal general Blanche durante su comparecencia de prensa.

Entre los detenidos se encuentran algunos de los terroristas más peligrosos como Estefanía Primera, alias La Barbie. También se eliminó a otros como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero.

Nada más asumir el cargo, el presidente Donald Trump anunció que designaría al Tren de Aragua —entre otros grupos, como la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel de Sinaloa o el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)— como organización terrorista extranjera.

Un mes después, el Departamento de Estado (DOS) confirmó el anuncio.