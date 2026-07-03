Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela, revela que padece una "afección de salud"

Publicado por Williams Perdomo 3 de julio, 2026

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que padece una afección de salud, aunque no ofreció detalles sobre su diagnóstico. Además, afirmó que esta condición no le impedirá continuar en el Gobierno.

Las declaraciones las ofreció en un encuentro con los medios de comunicación para dar un balance sobre los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio:

"La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello", dijo Rodríguez durante la rueda de prensa, sin precisar la naturaleza de su condición.

A continuación, aseguró que dicha "afección" no le impedirá "trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela", en referencia a las labores de atención tras el doble terremoto del 24 de junio, que, hasta el momento, ha dejado al menos 2.595 fallecidos.

"La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar" en favor de "cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento".