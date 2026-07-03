Cristiano Ronaldo dedica triunfo y clasificación de Portugal a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo celebra su gol de penal este jueves 2 de julio en Toronto.Cole Burston / AFP.

Publicado por VozMedia Staff 2 de julio, 2026

(AFP) Cristiano Ronaldo celebró este jueves, con una camiseta de Portugal con el viejo dorsal 21 del fallecido Diogo Jota, el triunfo 2-1 sobre Croacia que le dio al equipo entrenado por Roberto Martínez la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El viernes 3 de julio se celebra el primer aniversario de la muerte de Jota en un accidente de tránsito en España.

"Es increíble cómo son las cosas de la vida (...). Significa mucho para nosotros, no solo por haber ganado el partido, sino también por la forma en que lo hicimos", comentó Ronaldo a la prensa tras el compromiso en Toronto, Canadá.

Croacia tomó ventaja con gol de Ivan Perisic (53'), pero Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

Antes de la reacción, una diana de Ronaldo fue anulada por fuera de juego.

"Dominamos el juego en la primera parte y en la segunda, tras su gol, entramos un poco en pánico; pero así es el fútbol", analizó el delantero de 41 años.

"Después de mi gol anulado por fuera de juego, la gente empezó a creer y tras el penalti la situación mejoró para nosotros. Creamos ocasiones y creo que, al final, merecimos ganar el partido", añadió.

Gol agónico de Gonçalo Ramos para clasificar a 8vos

Gonçalo Ramos festejó su decisivo gol como una señal de que Portugal nunca está "muerto".

Ramos entró a la cancha en el minuto 63 en sustitución de João Cancelo, cuando Croacia ganaba 1-0.

"En los últimos minutos, cuando hace falta un gol, ahí estoy", celebró el jugador de 25 años.

"No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Siempre que necesiten un gol en los últimos minutos, pueden llamar a Gonçalo Ramos", agregó con satisfacción en declaraciones a la transmisión oficial de TV.

"El equipo está creciendo en la competición", expresó. "Mostramos nuestra fuerza. Vamos siempre atrás de la victoria y creemos hasta el fin, porque nunca estamos muertos", remató el autor del gol decisivo.

Portugal enfrentará a España el lunes en los octavos de final.