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Más de 120 personas enferman por un brote de norovirus en un crucero que zarpó de San Francisco

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tripulación reforzó los procedimientos de limpieza y desinfección, aisló a los pasajeros y trabajadores enfermos y consultó con la agencia federal sobre los protocolos de saneamiento y la notificación de los casos.

Imagen del crucero Ruby Princess

Imagen del crucero Ruby PrincessAFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Al menos 125 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, enfermaron durante un crucero de 20 días a bordo del Ruby Princess, que partió de San Francisco el 12 de junio y regresó al puerto el jueves, tras un brote de norovirus.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, citados por Associated Press, 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 tripulantes presentaron una enfermedad gastrointestinal leve, con vómitos y diarrea como principales síntomas. La naviera Princess Cruises indicó que el barco fue sometido a labores de limpieza y desinfección antes de iniciar su siguiente travesía.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tripulación reforzó los procedimientos de limpieza y desinfección, aisló a los pasajeros y trabajadores enfermos y consultó con la agencia federal sobre los protocolos de saneamiento y la notificación de los casos.

Los CDC señalan que el norovirus es un virus altamente contagioso y la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos. Se transmite con facilidad a través del contacto con personas infectadas, alimentos, agua o superficies contaminadas.

Las recomendaciones de las autoridades 

Entre las principales recomendaciones de la agencia para prevenir el contagio figuran: 

  • Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos —ya que el desinfectante de manos por sí solo no es eficaz contra el norovirus—.
  • No manipular alimentos ni cuidar a otras personas mientras se está enfermo y esperar al menos 48 horas después de la desaparición de los síntomas antes de retomar esas actividades. 
  • Los CDC también aconsejan limpiar y desinfectar de inmediato las superficies contaminadas y lavar la ropa de cama o prendas expuestas al virus con agua caliente.

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