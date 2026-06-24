La mayor celebración patriótica de la década arranca en el National Mall de la mano de Donald Trump

Publicado por Diane Hernández 24 de junio, 2026

El National Mall de Washington será este miércoles el escenario de una de las mayores celebraciones patrióticas organizadas en años recientes, con un evento encabezado por el presidente Donald Trump que dará inicio a las actividades nacionales rumbo al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La jornada marcará el lanzamiento de la Gran Feria Estatal Americana (Great American State Fair), una iniciativa que reunirá a los 50 estados y seis territorios estadounidenses en una exhibición dedicada a resaltar la historia, la innovación, la cultura y los valores que han definido a la nación desde 1776.

El evento incluirá sobrevuelos militares, presentaciones musicales, bandas de las Fuerzas Armadas y un discurso de Trump, quien ha convertido la conmemoración del cuarto de milenio estadounidense en una de las prioridades simbólicas de su segundo mandato.

Según los organizadores, la feria se desarrollará entre el 25 de junio y el 10 de julio y se extenderá desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington, transformando el National Mall en un gran espacio de celebración nacional.

"El presidente Trump prometió la mayor celebración del 250 aniversario en la historia de Estados Unidos", afirmó Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250, organización que colabora con la iniciativa America250. "Esta celebración trata sobre lo que hace que Estados Unidos sea excepcional: nuestra libertad, nuestra fe, nuestro optimismo y nuestra gente", dijo a Fox News.

Una feria para mostrar la identidad estadounidense

Los organizadores describen la Gran Feria Estatal Americana como una versión moderna de las exposiciones universales que durante décadas sirvieron para exhibir los avances y la identidad del país.

El recinto contará con pabellones dedicados a cinco grandes temas nacionales: manufactura estadounidense, el corazón de Estados Unidos, innovación tecnológica, expresión cultural y los valores de fe y familia, explicó AP.

Además de exposiciones interactivas y actividades educativas, los visitantes podrán disfrutar de atracciones familiares, gastronomía representativa de todo el país y una noria de más de 30 metros de altura instalada especialmente para la ocasión.

La feria busca convertirse en uno de los principales eventos públicos previos a la celebración oficial del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, que tendrá lugar el 4 de julio de 2026.