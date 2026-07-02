Dos escaladores rusos suben ilegalmente al Empire State Building, se comprometen en la cima y son arrestados por la Policía de Nueva York

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de julio, 2026

En lo que fue una de las noticias más sorprendentes de la semana en Nueva York, una pareja vestida de negro escaló hasta la punta del transmisor del Empire State Building en Manhattan y, para cuando bajaron, ya estaban comprometidos y, para su lamento, bajo arresto.

Según informó WABC, la pareja rusa conformada por Angela Nikolau, de 33 años; e Ivan Kuznetsov, de 32; enfrentan múltiples cargos tras el operativo, entre ellos allanamiento, puesta en peligro imprudente, daño criminal, violación de ordenanzas locales, posesión de herramientas de robo, alteración criminal, intrusión criminal y conducta desordenada. Ambos fueron sacados de una comisaría del NYPD en Midtown la noche del miércoles.

Horas antes, Nikolau y Kuznetsov desplegaron una pancarta a favor de la paz en la cúspide de la aguja del edificio y se besaron poco después del mediodía. La pancarta decía: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.

La Policía intentó negociar para que bajaran, pero la pareja tenía otro objetivo. Tras permanecer un tiempo en la cima, generando expectativa entre los curiosos y cobertura mediática, comenzaron el descenso. Fue entonces cuando Kuznetsov le propuso matrimonio a Nikolau, sacando un anillo. Ella dijo que sí, se probó el anillo y lo llevó puesto durante el resto del descenso. La pareja grabó todo el episodio con su propia cámara y lo compartió públicamente, incluidas las imágenes de la propuesta.

Al menos dos integrantes de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) del NYPD, con arnés, escalaron hasta encontrarse con los sospechosos a mitad de camino en la aguja y los pusieron bajo custodia poco antes de la 1:00 p.m. Uno de los agentes que participó en el rescate se había graduado de la escuela de la ESU apenas el lunes anterior. Los efectivos nunca quedaron expuestos a la intemperie durante el operativo y permanecieron dentro de la estructura de la aguja, utilizando extensores que suelen emplear en espacios confinados y puentes para guiar a la pareja hasta un lugar seguro.

El NYPD difundió imágenes de cámara corporal de la detención y actualmente revisa las grabaciones de seguridad del edificio. Según la investigación, la pareja habría ingresado por una escotilla de mantenimiento cerrada en el piso 102 del mirador y habría estado observando previamente los movimientos del personal. Cómo lograron abrir la puerta es, por ahora, uno de los puntos centrales de la pesquisa.

Varios testigos dijeron que la escena fue sorprendente y, por momentos, divertida, hasta que se dieron cuenta de lo peligroso de la situación.

Trabajadores cerca del Madison Square Garden se detienen y miran hacia el Empire State BuildingAFP

"Bueno, yo estaba arriba, en la cima, cuando aparecieron estas dos personas. Abrieron la malla. Supuse que trabajaban allí y nadie los detuvo", dijo a WABC Julie Morris, quien estaba en la parte de observación cuando la pareja rusa violó la zona restringida.

"Al principio, fue algo cómico y parecía un poco loco. Y luego, para ser honesta, una vez en la plataforma de observación, pensé: 'Siento que no deberíamos estar aquí'. No parecía muy seguro", dijo por su parte la testigo Laura Staub.

El Empire State Building emitió un comunicado en el que aseguró que en ningún momento hubo peligro para inquilinos, visitantes o huéspedes del mirador, y remarcó que el lugar ofrece una manera práctica de protagonizar propuestas de matrimonio memorables.

Nikolau y Kuznetsov son conocidos internacionalmente por sus escaladas sin autorización y fueron protagonistas del documental de 2024 "Skywalkers: A Love Story", disponible en Netflix. El Empire State Building ya había sido escalado antes de forma no autorizada en su antena y otras partes de la estructura; una excepción fue el actor y músico Jared Leto, a quien se permitió subir hasta la base de la antena desde el piso 86 en 2023 para promocionar una gira.