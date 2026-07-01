De Indiana Jones a Harry Potter: así fue la extraordinaria carrera de Michael Byrne, fallecido a los 82 años

Publicado por Diane Hernández 1 de julio, 2026

El actor británico Michael Byrne, recordado por interpretar al coronel nazi Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada y a Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, falleció a los 82 años, dejando un legado de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Según informó The Guardian, Byrne murió el 20 de junio, aunque la noticia se dio a conocer días después. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

Una carrera con más de 160 créditos

Nacido en Londres el 7 de noviembre de 1943, Michael Byrne inició su carrera artística a comienzos de la década de 1960 con apariciones en la televisión británica y sobre los escenarios del Old Vic, donde formó parte de la prestigiosa compañía fundada por Laurence Olivier.

A lo largo de su trayectoria acumuló más de 160 créditos en cine y televisión, consolidándose como uno de los actores de reparto más reconocidos de Reino Unido.

Sus papeles más recordados

Aunque participó en decenas de producciones, Byrne alcanzó notoriedad internacional gracias a su interpretación del coronel Ernst Vogel en Indiana Jones y la última cruzada (1989), donde compartió pantalla con Harrison Ford y Sean Connery bajo la dirección de Steven Spielberg.

Años después dio vida a Gellert Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1 (2010), personaje clave dentro del universo creado por J.K. Rowling.

Su extensa filmografía también incluye títulos como Braveheart (1995); Tomorrow Never Dies (1997), de la saga James Bond; Gangs of New York (2002), dirigida por Martin Scorsese y The Sum of All Fears (2002), junto a Ben Affleck.

Además, participó en clásicos bélicos como The Eagle Has Landed, A Bridge Too Far y Force 10 from Navarone, esta última junto a Harrison Ford.

También brilló en la televisión

En la pantalla chica, Byrne tuvo una destacada participación como Ted Page en 67 episodios de la popular serie británica Coronation Street entre 2008 y 2010.

También formó parte de producciones como Casualty y Cuffs, manteniendo una presencia constante en la televisión británica durante varias décadas.