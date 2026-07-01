La Universidad de Tennessee pagará 1,9 millones de dólares a una profesora sancionada por llamar "psicópata repugnante" a Charlie Kirk

Publicado por Williams Perdomo 1 de julio, 2026

La Junta Directiva del Sistema Universitario de Tennessee aprobó un acuerdo por 1,9 millones de dólares para resolver la demanda presentada por la exprofesora Tamar Shirinian, quien acusó a la institución de vulnerar sus derechos constitucionales después de intentar sancionarla por publicaciones en redes sociales sobre el activista conservador Charlie Kirk.

Según informó Fox News, la demanda surgió tras una serie de mensajes publicados por Shirinian después del asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre de 2025 durante un evento de la gira American Comeback Tour en la Universidad del Valle de Utah. En una de las publicaciones, la entonces profesora calificó al activista de "psicópata repugnante" y escribió que "el mundo está mejor sin él", además de realizar comentarios sobre su esposa y sus hijos.

Posteriormente, Shirinian se disculpó por sus publicaciones y aseguró que habían sido "una falta de sensibilidad" y "algo impropio" de ella. Sin embargo, fue suspendida y finalmente despedida el 11 de febrero. De acuerdo con la información, no será reincorporada a su cargo como parte del acuerdo alcanzado.

En la carta en la que notificó el despido, la presidenta de la Universidad de Tennessee, Donde Plowman, sostuvo que los comentarios de la profesora "celebraban un asesinato espantoso" ocurrido en un campus universitario y que, además, menospreciaban el dolor de la viuda y los hijos pequeños de Charlie Kirk, así como el de quienes acompañaban a la familia en su duelo.

Robb Bigelow, abogado de Shirinian, afirmó a Knox News que su clienta está satisfecha con la resolución del caso. "Los litigios siempre son difíciles, y agradecemos a todos los implicados en ambas partes que trabajaron diligentemente para cerrar este asunto", señaló. Agregó que el acuerdo "refleja la gravedad de los problemas" y permite que ambas partes continúen adelante.