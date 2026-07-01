Trump revela ingresos por más de 1.400 millones de dólares gracias a las criptomonedas: la mayor fuente de su fortuna en 2025

Publicado por Diane Hernández 1 de julio, 2026

Las empresas de criptomonedas vinculadas al presidente Donald Trump generaron más de 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025, según su más reciente declaración financiera presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de país (OGE) y revisada por Reuters.

Los documentos oficiales muestran que, por primera vez, los activos digitales se convirtieron en la principal fuente de ingresos del mandatario, superando ampliamente a sus tradicionales negocios inmobiliarios, campos de golf y complejos turísticos.

Casi 800 millones de dólares provinieron de World Liberty Financial

De acuerdo con Reuters, Trump declaró que sus empresas obtuvieron casi 800 millones de dólares gracias a World Liberty Financial, la compañía de criptomonedas que cofundó junto a sus hijos.

Esa cifra incluye más de 520 millones de dólares por la venta de criptomonedas y más de 250 millones por la venta de participaciones en la empresa.

Reuters recuerda que, un año antes, Trump había reportado apenas 57,35 millones de dólares relacionados con esta plataforma, lo que refleja un crecimiento exponencial de ese negocio.

Las "memecoins" también impulsaron su fortuna

Otro de los ingresos más destacados corresponde a la venta de las llamadas monedas meme de Trump, conocidas como Trump meme coins.

Según la declaración financiera, el presidente reportó 635 millones de dólares provenientes de este proyecto de criptomonedas.

El reporte de la agencia estima que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, la familia Trump ha obtenido al menos 2.300 millones de dólares gracias a distintos negocios relacionados con el mercado cripto.

Políticas favorables para la industria El informe destaca que el crecimiento de estos ingresos coincide con una serie de medidas impulsadas por la Administración Trump que fueron bien recibidas por la industria de las criptomonedas.

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​Entre ellas figuran regulaciones federales para las stablecoins y una reducción de la supervisión del sector por parte del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Sus negocios tradicionales siguen generando millones

Aunque las criptomonedas dominaron sus ingresos, Trump también informó importantes ganancias provenientes de otros negocios.

Entre ellas destacan:

Más de 500 millones de dólares generados por sus campos de golf y complejos turísticos durante 2025, un aumento del 15% respecto al año anterior.

durante 2025, un aumento del 15% respecto al año anterior. El club Mar-a-Lago, en Florida , incrementó sus ingresos de 50 millones a 77 millones de dólares.

, incrementó sus ingresos de 50 millones a 77 millones de dólares. También declaró más de 80 millones por acuerdos con empresas de medios de comunicación .

. Además, obtuvo 52 millones de dólares por licenciar su nombre a desarrolladores inmobiliarios internacionales, principalmente en Oriente Medio.

La Casa Blanca niega conflictos de interés

Consultada por Reuters, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que ni Trump ni su familia han incurrido en conflictos de interés.

"Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás, ni incurrirán jamás, en conflictos de intereses. El presidente Trump convirtió a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas mediante decretos presidenciales", afirmó.

Kelly también sostuvo que todas las decisiones del mandatario buscan beneficiar al pueblo estadounidense y calificó las críticas como una narrativa impulsada por sus opositores.