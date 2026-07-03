“La dictadura venezolana ha mostrado su lado más cruel luego de los dos terremotos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de julio, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Karina Yapor entrevistó al periodista venezolano Melanio Escobar sobre los últimos acontecimientos que han acontecido en la nación sudamericana tras los dos terremotos en Caracas y La Guaira, y sobre la manera en que las autoridades del régimen chavista han respondido de forma criminal y mediocre ante la tragedia.

“Lo que gobierna Venezuela es una dictadura que está mostrando su lado más cruel. Imagínate que a una semana de este doble terremoto es que se acaba de designar el luto nacional, y no fue un soldado venezolano el primero que se vio mostrando algún tipo de asistencia a las víctimas. No, fue un voluntario de El Salvador. […] Hemos visto a miembros de la Guardia Nacional, no ayudando gente, sino probándose las ropas de los cadáveres entre risas y camaradería entre ellos. […]En aras de contener y detener ese estallido social que en cualquier momento puede pasar, están maquillando las cifras y las están disfrazando. […] Todo lo que evita que Maria Corina Machado pueda regresar a Venezuela es su capacidad de canalizar la voluntad del pueblo que en este momento está hirviendo en contra de una dictadura que ha causado más muerte que ayuda en un momento de catástrofe natural”, dijo Escobar.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.