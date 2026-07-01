Murió Victor Willis, cantante de Village People, a los 74 años

Publicado por AFP 1 de julio, 2026

Victor Willis, vocalista del grupo de música disco Village People, cuyo éxito 'YMCA' se convirtió en un himno de los mítines del presidente estadounidense Donald Trump, falleció, según informó su esposa en una publicación de Facebook el miércoles. Tenía 74 años.

"Con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de mi esposo, VICTOR WILLIS. Victor falleció el martes 30 de junio de 2026 como consecuencia de una enfermedad breve pero agresiva", decía la publicación en la página oficial de Willis.

El músico, nacido en Texas, fue cofundador de Village People y coautor de éxitos como 'YMCA', 'In the Navy' y 'Macho Man', que arrasaron en las pistas de baile de todo el mundo a finales de la década de 1970.

Con sus extravagantes vestuarios y coreografías, el grupo se convirtió en un fenómeno de la cultura pop, dirigido al numeroso público gay de la música disco con personajes fantásticos y extravagantes de constructores, moteros, vaqueros y soldados.

Willis abandonó el grupo en 1980, pero se reincorporó en 2017.

Luchó contra la drogadicción y llegó a un acuerdo con la fiscalía por posesión de cocaína en 2006.

'YMCA', cuyas letras instan a los 'jóvenes' a dirigirse a la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (YMCA) en Nueva York, se convirtió en un himno para la comunidad LGBT y más allá.

Pero algunos dicen que la canción ha sido apropiada por la derecha estadounidense tras su uso en mítines y eventos de apoyo a Trump.

El presidente ideó su propio baile característico para acompañar la canción: un rígido movimiento de caderas y choques de puños a la altura de la cintura.