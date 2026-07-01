Chris Brown, condenado a pagar $12,9 millones a su exempleada doméstica tras un ataque de perro

Publicado por Diane Hernández 1 de julio, 2026

El cantante estadounidense Chris Brown fue declarado responsable por un jurado de Los Ángeles en una demanda civil derivada del ataque de uno de sus perros a su entonces empleada doméstica María Ávila, ocurrido en diciembre de 2020 en su residencia de Tarzana, California. Como resultado, Brown y su empresa Black Pyramid LLC deberán pagar una indemnización de 12,9 millones de dólares por negligencia, según informó Billboard.

Un ataque que dejó secuelas permanentes

Durante el juicio, que se prolongó durante dos semanas, María Ávila relató que fue atacada por Hades, un pastor caucásico de aproximadamente 90 kilos propiedad de Brown, mientras sacaba la basura de la vivienda.

La víctima declaró que el animal le arrancó grandes porciones de piel, provocándole desfiguración facial permanente, cicatrices, pérdida parcial de visión, daños nerviosos y una importante limitación en la movilidad del brazo izquierdo, que tuvo que ser reconstruido mediante injertos de piel extraídos de su abdomen.

De acuerdo con la cobertura de BBC News, Ávila también aseguró que el trauma sufrido le impide volver a trabajar como empleada doméstica y que padece estrés postraumático que le dificulta estar cerca de perros.

La defensa del cantante

Brown sostuvo durante el proceso que el perro era utilizado con fines de seguridad y no como mascota personal. Asimismo, afirmó haber advertido previamente a las empleadas de que los animales no eran amigables y que únicamente debían salir al exterior cuando hubiera personal de seguridad presente.

Sin embargo, tanto María Ávila como su hermana Patricia negaron haber recibido esa advertencia y aseguraron que la barrera del idioma hacía improbable que esa conversación hubiera tenido lugar, recoge BBC News.

La reacción tras el ataque Brown abandonó la vivienda sin llamar a los servicios de emergencia, dejando a sus empleados al cuidado de la víctima porque temía que su presencia desencadenara un "circo mediático".

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​Por su parte, Brown declaró que encontró a Ávila inmóvil y cubierta de sangre tras escuchar los gruñidos del perro y aseguró que abandonó la residencia siguiendo el consejo de su equipo, al encontrarse en estado de shock, de acuerdo con BBC News. Uno de los puntos más controvertidos del juicio fue la actuación del cantante inmediatamente después del incidente. Según Rolling Stone , los testimonios presentados ante el jurado señalaron que, dejando a sus empleados al cuidado de la víctima porque temía que su presencia desencadenara un "".​Por su parte, Brown declaró que encontró a Ávila inmóvil y cubierta de sangre tras escuchar los gruñidos del perro y aseguró que abandonó la residencia siguiendo el consejo de su equipo, al encontrarse en estado de shock, de acuerdo con BBC News.

Otras indemnizaciones

Además de la compensación principal para María Ávila, el jurado concedió 885.000 dólares a su hermana Patricia, quien también se encontraba trabajando en la vivienda cuando ocurrió el ataque. Asimismo, el esposo de la víctima, Óscar Olivo, recibió una indemnización independiente de 50.000 dólares, según informó Billboard.

El abogado de Patricia Ávila, Michael C. Murphy, celebró el fallo y afirmó a Billboard que, tras más de cinco años de litigio, su clienta y su familia finalmente obtuvieron justicia por lo ocurrido.

Un nuevo frente judicial

Este fallo civil se suma a los problemas legales que enfrenta Chris Brown. El cantante tiene previsto comparecer en octubre ante un tribunal del Reino Unido por el presunto ataque con una botella contra un productor musical en una discoteca de Londres en 2023. La información fue difundida inicialmente por Reuters y recogida posteriormente por BBC News.