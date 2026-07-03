El Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian celebra su 50 aniversario con 5 nuevas galerías, coincidiendo con el 250 aniversario en el National Mall

El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, en Washington AFP

Publicado por Lane Smith - Just The News 3 de julio, 2026

El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian ha inaugurado esta semana cinco nuevas galerías, coincidiendo con el 50.º aniversario del museo y el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Las nuevas galerías del museo abrieron sus puertas al público el miércoles por la mañana ante colas de visitantes que se extendían alrededor del edificio de 161 145 pies cuadrados, a pesar de que las temperaturas en el National Mall y en otras zonas de Washington, D.C., rondaban los 100 grados.

En el interior, familias, turistas, residentes, participantes en campamentos de verano, periodistas, empleados y todo tipo de visitantes recorrieron las salas de las galerías durante la inauguración; estas nuevas galerías forman parte de un proyecto de renovación de un año de duración y 1.000 millones de dólares.

«Al finalizar nuestra renovación este año, los visitantes podrán disfrutar ahora de la colección aeroespacial de talla mundial del Smithsonian en unas instalaciones modernas, que perdurarán durante los próximos 50 años y más allá». afirmó Chris Browne, director del museo John y Adrienne Mars.

Las cinco nuevas galerías:

Centro de Vuelo y las Artes

Jay I. Kislak: «La Segunda Guerra Mundial en el aire»

Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.: «Descubriendo nuestro universo»

RTX: «Vivir en la era espacial»

Textron: «Cómo vuelan las cosas»

Richard (Rich) Snell trabaja en la unidad de conservación y restauración del museo del aire y el espacio.

El día de la inauguración, recorrió la galería «RTX Living la era espacial», dispuesto a ayudar a los visitantes y responder a sus preguntas. Dijo que espera que los visitantes se sientan conmovidos por lo que ofrece el museo.

«Solo espero que la gente pueda venir y sentirse inspirada por todas las cosas maravillosas que tenemos para mostrar», dijo. «Más del 40 % de los objetos que tenemos ahora en estas nuevas galerías y en el museo aquí en el Mall son nuevos en este espacio».

Entre los objetos más famosos se encuentran el P-51D Mustang, un reconocido avión de combate de la Segunda Guerra Mundial, y el espectrógrafo de tubo de imagen DTM, que ayudó a Vera Rubin a encontrar la primera evidencia de materia oscura en el universo.

La exposición «Textron: How Things Fly» incluye actividades prácticas para los visitantes, como un simulador de vuelo, un globo aerostático en movimiento y mucho más. Cada galería se enriquece con tecnología interactiva y moderna que incorpora botones, voces, juegos y objetos históricos restaurados.

Los visitantes Scott y Jasmine llegaron con sus hijos pequeños. Jasmine creció en la zona, pero llevaba unos 20 años sin visitar el museo, y comentó que las galerías eran muy interesantes para sus hijos.

«Nos enteramos de que hoy inauguraban cinco nuevas galerías, así que teníamos muchas ganas de venir», dijo Jasmine. «Nos gusta mucho la zona dedicada a la Luna. A los niños les encanta el alunizaje y los trajes espaciales».

El proyecto de renovación comenzó en octubre de 2018. En 2022 se inauguraron ocho salas rediseñadas (incluida la ya mencionada sala «Destination Moon»), un planetario, la tienda del museo y la cafetería. En julio de 2025 se inauguraron cinco nuevas salas. Actualmente hay 18 nuevas galerías abiertas, y para este otoño habrá 20.

El Museo del Aire y el Espacio abrió sus puertas originalmente el 1 de julio de 1976. Para celebrar su 50.º aniversario, se han organizado ciclos de cine, conferencias, productos especiales y contenidos digitales, según la página web del Smithsonian.

La entrada es gratuita, pero se requieren pases de acceso para visitarlo. El museo está abierto de 10:00 a 17:30.

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