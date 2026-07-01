Las autoridades sanitarias investigan un grupo de casos de un parásito intestinal en Michigan mientras el país supera los 140 contagios
La ciclosporiasis es una enfermedad diarreica causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según el Departamento de Salud del Condado de Monroe, este parásito se encuentra comúnmente en países en desarrollo y se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces.
El Departamento de Salud del Condado de Monroe investiga un grupo de casos de ciclosporiasis detectados entre residentes del condado cuyos síntomas comenzaron durante la última semana. Las autoridades trabajan para identificar una posible fuente común de exposición y recomiendan que cualquier persona con síntomas compatibles acuda a un profesional sanitario para realizarse pruebas de heces y recibir tratamiento.
La ciclosporiasis es una enfermedad diarreica causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según el Departamento de Salud del Condado de Monroe, este parásito se encuentra comúnmente en países en desarrollo y se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces. En los últimos años, en Estados Unidos se han registrado brotes asociados al consumo de productos frescos contaminados, especialmente durante los meses de verano. La enfermedad no se considera de transmisión entre personas.
Los síntomas suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición, con un promedio de aproximadamente una semana, e incluyen diarrea acuosa frecuente, pérdida de apetito y de peso, calambres e hinchazón abdominal, náuseas y fiebre baja. Si no se trata, la enfermedad puede prolongarse desde unos días hasta más de un mes y los síntomas pueden desaparecer temporalmente para reaparecer posteriormente.
Como medida preventiva, las autoridades recomiendan evitar el consumo de alimentos o agua que puedan estar contaminados con heces, lavar cuidadosamente frutas y verduras bajo agua corriente antes de consumirlas o prepararlas, cepillar los productos de piel firme como melones y pepinos, eliminar las partes dañadas o golpeadas de frutas y verduras y refrigerar los alimentos cortados, pelados o cocinados en un plazo máximo de dos horas.
Más de 140 casos en el país
Los casos se distribuyen en 17 estados. Nueva York concentra el mayor número de contagios, mientras que Illinois y Texas también registran un volumen destacado de casos. Los demás estados afectados han reportado entre uno y diez casos cada uno.
Según los CDC, ninguno de los pacientes había viajado recientemente fuera de Estados Unidos, por lo que las investigaciones apuntan a una fuente alimentaria común, aunque hasta el momento no se ha identificado el alimento responsable del brote. Las autoridades sanitarias locales, estatales y federales, incluidos los CDC y la FDA, mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen de los contagios.
Los CDC recuerdan que la ciclosporiasis es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel nacional y que los casos suelen aumentar entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, periodo considerado la temporada habitual de esta infección en Estados Unidos.