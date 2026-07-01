Las autoridades sanitarias investigan un grupo de casos de un parásito intestinal en Michigan mientras el país supera los 140 contagios

Publicado por Williams Perdomo 1 de julio, 2026

El Departamento de Salud del Condado de Monroe investiga un grupo de casos de ciclosporiasis detectados entre residentes del condado cuyos síntomas comenzaron durante la última semana. Las autoridades trabajan para identificar una posible fuente común de exposición y recomiendan que cualquier persona con síntomas compatibles acuda a un profesional sanitario para realizarse pruebas de heces y recibir tratamiento.

La ciclosporiasis es una enfermedad diarreica causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según el Departamento de Salud del Condado de Monroe, este parásito se encuentra comúnmente en países en desarrollo y se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces. En los últimos años, en Estados Unidos se han registrado brotes asociados al consumo de productos frescos contaminados, especialmente durante los meses de verano. La enfermedad no se considera de transmisión entre personas.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y 14 días después de la exposición, con un promedio de aproximadamente una semana, e incluyen diarrea acuosa frecuente, pérdida de apetito y de peso, calambres e hinchazón abdominal, náuseas y fiebre baja. Si no se trata, la enfermedad puede prolongarse desde unos días hasta más de un mes y los síntomas pueden desaparecer temporalmente para reaparecer posteriormente.

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan evitar el consumo de alimentos o agua que puedan estar contaminados con heces, lavar cuidadosamente frutas y verduras bajo agua corriente antes de consumirlas o prepararlas, cepillar los productos de piel firme como melones y pepinos, eliminar las partes dañadas o golpeadas de frutas y verduras y refrigerar los alimentos cortados, pelados o cocinados en un plazo máximo de dos horas.