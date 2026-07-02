“La decisión de Washington de retirarse del T-MEC afectará tanto a EEUU como a México y Canadá”

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al profesor Álvaro Vertiz, quien compartió su opinión sobre los diferentes tipos de consecuencias que puede tener tanto para México como para Canadá la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de retirarse del T-MEC.

“En términos de afectación, afecta a los tres países en el sentido de que no tendremos certidumbres a lo largo de estos siguientes tres años, que me parecen que serán determinantes dentro de la Administración Trump. México también cuenta con elementos muy importantes para fortalecer su comercio exterior, no solamente con Estados Unidos sino también con la Unión Europea o los países del Pacífico”, dijo Vertiz.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.