Un hombre con un machete hiere a 3 personas en la Grand Central de Nueva York y es abatido por la policía

Publicado por Just The News / Nicholas Ballasy 12 de abril, 2026

hombre que empuñaba un machete hirió el sábado a tres personas en la Terminal Grand Central de Nueva York antes de ser abatido por la policía, según informaron las autoridades.

Según el NYPD, los agentes acudieron al andén 4, 5 y 6 del metro en la calle Grand Central-42 sobre las 9:40 horas después de que un transeúnte informara de una agresión. Cuando llegaron, encontraron a una víctima que había sido acuchillada.

La policía identificó al sospechoso como Anthony Griffin, de 44 años. Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, dijo que llevaba un cuchillo grande y actuaba de forma errática, declarando repetidamente ser "Lucifer".

Los agentes ordenaron en numerosas ocasiones a Griffin que soltara el arma, pero éste se negó y se dirigió hacia ellos, lo que provocó que la policía abriera fuego. Más tarde fue declarado muerto en el Hospital Bellevue.

Tisch dijo que los agentes dieron al menos 20 órdenes a Griffin para que soltara el cuchillo e intentaron calmar la situación, incluyendo decirle que le conseguirían ayuda.

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