Líderes del Southern Poverty Law Center utilizaron presuntamente un importante banco para financiar una trama de pagos destinada a promover el odio

Publicado por Williams Perdomo 2 de julio, 2026

Las autoridades federales investigan una presunta trama mediante la cual antiguos altos cargos del Southern Poverty Law Center (SPLC) habrían canalizado 4,1 millones de dólares hacia personas vinculadas a organizaciones extremistas de izquierda, entre ellas Erich Gliebe, conocido como The Aryan Barbarian, según la información disponible en el caso.

Según una información publicada por Fox News Digital, dos antiguos altos cargos del SPLC, la exdirectora financiera Teenie Hutchison y la exresponsable del Intelligence Project Heidi Beirich, habrían creado una red de cuentas bancarias en 2008 que, de acuerdo con fuentes federales citadas por ese medio, sirvió para canalizar esos fondos mediante una estructura financiera oculta.

La información sostiene que las cuentas fueron abiertas en Synovus Bank y que la estructura financiera habría permitido realizar pagos confidenciales a fuentes infiltradas en organizaciones extremistas. De acuerdo con el medio, las autoridades federales consideran que la investigación es más amplia de lo que se había informado inicialmente y que habría implicado a altos responsables de la organización.

El caso se enmarca en un procedimiento federal en el que el SPLC está acusado de fraude bancario, fraude electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Según la información publicada, los fiscales sostienen que la presunta operativa siguió las tres fases tradicionales del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración.

Fox News Digital informa asimismo de que una acusación formal hecha pública en abril describía la creación de una red secreta de nueve cuentas bancarias utilizadas para canalizar millones de dólares entre 2014 y 2023. Posteriormente, una acusación ampliada elevó el importe presuntamente transferido de 3 millones a 4,1 millones de dólares.

Entre los supuestos beneficiarios figura Erich Gliebe, expresidente de la organización neonazi National Alliance, quien, según la investigación habría recibido más de 140.000 dólares entre 2016 y 2023 mientras aparecía simultáneamente en los perfiles sobre extremismo publicados por el propio SPLC.

La información también señala que, según documentos judiciales, responsables del SPLC reconocieron por escrito ante Synovus Bank en septiembre de 2021 que las cuentas ficticias habían sido abiertas y operadas en beneficio de la organización.