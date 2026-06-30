El plan antidrones en el Mundial 2026 funciona: más de 500 aparatos interceptados

Publicado por Alejandro Baños 30 de junio, 2026

El despliegue de seguridad en el Mundial 2026 está arrojando resultados positivos. Las autoridades confirmaron la detección e intercepción de más de medio millar de drones que sobrevolaban el espacio aéreo protegido de las 11 ciudades anfitrionas del evento deportivo.

Las incursiones de estos aparatos eran y siguen siendo una de las máximas preocupaciones de las fuerzas de seguridad, reflejándose en el plan de contingencia y en los protocolos que establecieron agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el FBI, entre otras, antes de que comenzase el Mundial 2026.

El FBI fue el encargado de confirmar la incautación de más de 500 drones en el espacio aéreo protegido de cada una de las sedes mundialistas.

"Gracias a una coordinación sin precedentes entre las fuerzas del orden, el FBI y nuestros socios del DHS han incautado más de 500 drones en el espacio aéreo restringido de las 11 ciudades sede de Estados Unidos desde el inicio del Mundial", informó la oficina federal a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Chris Raia, subdirector adjunto del FBI, dijo que el objetivo de esta misión 'antidrones' es proteger "a los aficionados, a los jugadores y a la infraestructura crítica de accidentes y amenazas a la seguridad".

Por el momento, el protocolo de seguridad implantado en el Mundial 2026 está dando sus frutos. Hasta la fecha, solo se produjo un incidente: un tiroteo cerca de una fan zone ubicada en San José (California) que dejó un balance de un muerto y varios heridos.