El Cuerpo de Marines confirmó la muerte del infante desaparecido en un entrenamiento naval

Publicado por Joaquín Núñez 29 de junio, 2026

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos identificó al infante de Marina que desapareció durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa del sur de California. Se trata de Armando Ortiz Canseco, un infante de Marina de 21 años oriundo de Minnesota.

Ortiz Canseco fue reportado como desaparecido en la madrugada del 25 de junio, mientras participaba en un entrenamiento a bordo del USS Anchorage (LPD-23), un buque anfibio de la Armada de Estados Unidos. El ejercicio involucraba a una unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines y a un grupo de buques de la Armada especializados en operaciones anfibias.

Tras una intensa búsqueda de 43 horas, fue declarado oficialmente muerto el 27 de junio. Del operativo participaron diversas fuerzas de seguridad, entre ellas el Cuerpo de Marines, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera.

El joven infante se alistó en el Cuerpo de Marines el 3 de abril de 2023. Se preparó en el Centro de Reclutamiento del Cuerpo de Marines de San Diego, California, para posteriormente ingresar en la Escuela de Infantería del Oeste, donde se formó como fusilero.

Fue asignado al 2.º Batallón del 1.er Regimiento de Marines, y más tarde transferido al 2.º Batallón del 4.º Regimiento de Marines, ambos en Camp Pendleton, California. Entre sus condecoraciones militares se incluyen la Medalla a la Buena Conducta del Cuerpo de Marines y la Cinta de Despliegue en el Servicio Marítimo.

De acuerdo con la misiva, todavía se están investigando las circunstancias de su desaparición.

"En nombre de los marines y marineros de la 13.ª Unidad Expedicionaria de Marines, expreso nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del infante de Marina Armando Ortiz Canseco", declaró el coronel Richard Álvarez, comandante de la 13.ª Unidad Expedicionaria de Marines, en un comunicado.

"Se ganó el título de marine de los Estados Unidos y sirvió a su país con honor y compromiso. Lamentamos su pérdida junto a su familia y seguimos comprometidos a traerlo de regreso a casa", añadió.