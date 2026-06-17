El DoJ demanda a Nueva York por un programa de atención médica domiciliaria de Medicaid de 10.000 millones de dólares

Publicado por Misty Severi 17 de junio, 2026

El Departamento de Justicia presentó el martes una demanda contra la administración de la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, por su gestión de un popular programa de Medicaid de asistencia a domicilio, dotado con 10.000 millones de dólares, que permite a más de 200.000 neoyorquinos contratar a sus propios cuidadores.

La demanda acusa al comisario de Salud de Nueva York James McDonald y al director de Medicaid, Amir Bassiri, de realizar declaraciones falsas o engañosas sobre la consolidación del programa de asistencia personal dirigido por el usuario de Medicaid bajo la empresa de servicios financieros Public Partnerships LLC.

La acción judicial también acusa a PPL de crear una "propuesta artificialmente atractiva" para administrar el programa de Medicaid mediante un "proceso de licitación ficticio", y de inflar indebidamente las tarifas por hora facturables al hacerse cargo del programa el año pasado.

"El acuerdo a puerta cerrada de Nueva York con PPL ha costado a los contribuyentes millones de dólares y ha dejado en la estacada a innumerables pacientes de Medicaid", declaró el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, en un comunicado. "La medida de hoy es el último recordatorio de que el Departamento de Justicia está movilizando todos los recursos disponibles para proteger los programas financiados por los contribuyentes contra el fraude y la corrupción".

El CDPAP es un programa de Medicaid que proporciona asistencia a domicilio a través de cuidadores no profesionales a pacientes con discapacidades o necesidades médicas importantes. En 2024, la Asamblea Legislativa de Nueva York aprobó una ley que consolidó la gestión del CDPAP, pasando de cientos de "intermediarios fiscales" preexistentes a un único intermediario fiscal.

El departamento alega que, aunque el estado intentó hacer pasar el proceso como un procedimiento de licitación genuino y justo, supuestamente ya había preseleccionado a PPL para el contrato.

Los fiscales federales solicitan una orden judicial para suspender el flujo de cualquier ingreso bruto a PPL en virtud del contrato del CDPAP y nombrar a un administrador judicial provisional.

"La incapacidad de Nueva York para controlar a un proveedor favorecido que desvió ilegalmente millones de dólares de fondos de Medicaid es atroz y traiciona la confianza pública", afirmó el fiscal general adjunto Brett A. Shumate en un comunicado.

Tanto el Departamento de Salud de Nueva York como PPL han negado haber cometido irregularidad alguna en la adjudicación del contrato, según Politico.

© Just The News