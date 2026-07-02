Los Celtics intercambiarán a Jaylen Brown con los 76ers por Paul George

Publicado por AFP 2 de julio, 2026

Los Boston Celtics enviarán a su estrella, el alero Jaylen Brown, a los Philadelphia 76ers a cambio del veterano Paul George en un sonado traspaso de la NBA, según informó ESPN este miércoles,

Boston también recibirá dos selecciones de primera ronda del draft y dos de segunda ronda en este acuerdo.

La noticia surgió el primer día completo del período de negociación de agentes libres de la NBA.

Pero Brown había sido objeto de rumores de traspaso durante semanas, sobre todo como parte de un paquete destinado a adquirir a la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien finalmente recaló en los Miami Heat.

Los 76ers parecían candidatos poco probables para llegar a un acuerdo por Brown tan solo dos meses después de eliminar a los Celtics en la primera ronda de los playoffs.

Brown, de 29 años, llegó a los playoffs en cada una de sus 10 temporadas en Boston, incluyendo seis apariciones en las finales de la Conferencia Este y dos apariciones en las Finales de la NBA.

Brown, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en la temporada 2024 en la que los Celtics ganaron el campeonato, viene de completar la mejor temporada individual de su carrera.

En la temporada 2025-26, promedió 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias por partido, contribuyendo a que los Celtics se hicieran con el segundo puesto en la Conferencia Este.

Su actuación sobresaliente permitió a los Celtics desafiar los pronósticos que apuntaban a que se mantendrían a flote con Jayson Tatum de baja mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de Aquiles.

Pero Boston desperdició una ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs contra los Sixers, cayendo en siete partidos.

Mientras circulaban rumores sobre un posible traspaso de Brown, el presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, había dicho el mes pasado que Brown era "una parte importante" del equipo.

"Ha sido increíble", dijo Stevens. "Ha sido un compañero de equipo excepcional, una persona fantástica. Y tanto si su racha termina dentro de 10 años, cuando se retire, como si termina antes, hay mucho que celebrar. Tenemos una gran relación, una relación abierta en la que hablamos de todo. Pero no quiero predecir el futuro".