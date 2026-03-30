Alta tensión sobre el hielo: el juego entre el FDNY y el NYPD acaba con dos airadas trifulcas

Publicado por Víctor Mendoza 30 de marzo, 2026

No hubo incendios que apagar ni sospechosos que arrestar. Sin embargo, la tensión sí estuvo presente en el juego benéfico de hockey hielo celebrado en el UBS Arena que enfrentó al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y al de Policía (NYPD), en el que dos airadas trifulcas fueron las protagonistas.

La primera pelea sucedió durante la primera mitad, cuando el resultado era de 1-1. Varios jugadores de ambos equipos comenzaron a enzarzarse mientras el árbitro se dirigía a revisar una jugada.

Con la tensión palpable durante el resto del juego, la segunda trifulca tuvo lugar al término del enfrentamiento entre dos de los cuerpos neoyorquinos encargados de labores de emergencias y mantenimiento del orden y la seguridad. Diversos jugadores de ambos rosters se pelearon con puñetazos y empujones.

A pesar de estos momentos de tensión, el juego no fue tan agresivo y violento como otros años.

En lo estrictamente deportivo, el NYPD se impuso por 3-2 al FDNY, siendo la primera vez en la última década que los policías derrotan a los bomberos sobre la pista.