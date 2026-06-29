NBA: Malik Beasley y Ed Davis, acusados de lavado de dinero y juego ilegal

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis fueron acusados de pertenecer a un esquema dedicado a amañar competiciones deportivas y a blanquear dinero, entre otros delitos.

Este lunes, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un comunicado confirmando la acusación contra Beasley y Davis y contra otras cuatro personas: William Brown, Robert Gorodetsky, Ernesto Plascencia y el actual representante de jugadores de la NBA Paolo Zamorano.

Brown, Gorodetsky, Plascencia y Davis fueron arrestados este lunes. De acuerdo al fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., Beasley era sobornado por el resto de acusados para que rindiese de manera diferente sobre la cancha y así obtenían "beneficios mediante actividades de apuestas ilegales".

"Tal y como se alega, los acusados convirtieron el baloncesto profesional en una operación de apuestas delictiva, sobornando al entonces jugador de la NBA Malik Beasley para que amañara su rendimiento en varios partidos con el fin de realizar apuestas fraudulentas, enriquecerse y estafar a las casas de apuestas legítimas", señaló el fiscal Nocella Jr.

"Los sobornos y las tramas de apuestas con información privilegiada como esta, en las que están implicados exjugadores de la NBA y un agente de jugadores de la NBA en activo que se aprovechó de información privilegiada de la NBA para obtener beneficios, socavan la integridad del deporte estadounidense y perjudican al público aficionado al deporte", agregó.

Elegido en el Draft de la NBA 2016, Beasley pasó por varias franquicias durante su carrera: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks y Detroit Pistons.

Por su parte, Davis jugó en más franquicias que Beasley: Toronto Raptors, Memphis Grizzlies, Lakers, Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Jazz, Timberwolves y Cleveland Cavaliers.