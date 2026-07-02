Nueva York entra en modo 'wedding season': todo apunta a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de la NFL Travis Kelce AFP

Publicado por Diane Hernández 2 de julio, 2026

Nueva York vive horas de máxima expectativa ante el que podría convertirse en el evento más comentado del año: la presunta boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente el enlace, las señales alrededor del Madison Square Garden han disparado las especulaciones y la ciudad ya parece prepararse para recibir a una auténtica constelación de celebridades.

La prensa ya la bautizó como "el secreto peor guardado de Hollywood". De acuerdo con diversos reportes, las celebraciones arrancarían este jueves con una exclusiva cena para alrededor de 100 invitados, mientras que la ceremonia principal se celebraría el viernes ante cerca de mil asistentes.

Una lista de invitados de película

Entre los nombres que suenan están Gigi Hadid, Cara Delevingne, Selena Gomez y Zoe Kravitz, todas amigas cercanas de Swift, además de jugadores de los Kansas City Chiefs, equipo de Kelce.

Los rumores también apuntan a actuaciones especiales de Stevie Nicks y Tim McGraw, mientras que Ed Sheeran e incluso Paul McCartney podrían sumarse a la celebración con presentaciones sorpresa.

Como era de esperarse para un evento de este calibre, los invitados habrían firmado acuerdos de confidencialidad y tendrían prohibido ingresar con teléfonos celulares.

El Madison Square Garden, bajo los reflectores Madison Square Garden el movimiento ha sido constante durante los últimos días. Camiones, montacargas y personal de montaje alimentan las versiones sobre una producción de gran escala.

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que el recinto albergaría incluso una réplica de un castillo construida especialmente para la ocasión.

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​La policía de Nueva York no ha confirmado que el evento vaya a realizarse, aunque el aumento de la presencia policial y los cierres viales reportados en la zona han intensificado las sospechas.

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​Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, aseguró que no tiene "ninguna información privilegiada", pero bromeó invitando a las celebridades a utilizar el transporte público si finalmente la boda se lleva a cabo.

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​El propio alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también alimentó las versiones con un video publicado en redes sociales sobre la ola de calor que afecta a la ciudad. En los alrededores delel movimiento ha sido constante durante los últimos días. Camiones, montacargas y personal de montaje alimentan las versiones sobre una producción de gran escala. ​TMZ asegura que el recinto albergaría incluso una réplica de un castillo construida especialmente para la ocasión.​Lano ha confirmado que el evento vaya a realizarse, aunque el aumento de la presencia policial y los cierres viales reportados en la zona han intensificado las sospechas.​Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, aseguró que no tiene "ninguna información privilegiada", pero bromeó invitando a las celebridades a utilizar el transporte público si finalmente la boda se lleva a cabo.​El propio alcalde de Nueva York,, también alimentó las versiones con un video publicado en redes sociales sobre la

Fans pendientes de cualquier señal

La expectativa no solo se vive en redes sociales. Decenas de curiosos y fanáticos han comenzado a acercarse al recinto con la esperanza de ver llegar a las estrellas.

"Es fascinante", comentó Alicia Griffith, una visitante de Carolina del Sur que recorrió la zona junto a sus hijas, seguidoras de Swift, según recogió la AFP.

Incluso comerciantes cercanos aseguran haber sido advertidos sobre un evento privado de gran magnitud durante este fin de semana.

Un escenario poco convencional... pero muy Swift

Aunque el Madison Square Garden es sinónimo de conciertos, deportes y espectáculos, no sería la primera boda celebrada en el emblemático recinto.

En 1974, el legendario músico Sly Stone se casó con la actriz Kathy Silva durante un concierto de Sly and the Family Stone, convirtiendo el escenario en un altar frente a miles de personas.