Chris Johnson, exjugador de la NFL, padece ELA: "Elegí luchar"

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

El exjugador de los Tennessee Titans o de los Arizona Cardinals (NFL) Chris Johnson hizo público que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En una entrevista en el programa Good Morning America de ABC, Johnson confirmó que le diagnosticaron la enfermedad a finales de 2025.

"No hay antecedentes de ELA en mi familia", dijo el exjugador de la NFL. "Mis médicos creen que mi caso es lo que se llama ELA esporádica, que es como se presenta la gran mayoría de los casos".

"Esa es una de las razones por las que esta enfermedad puede ser tan impactante. Puede sucederle a alguien que nunca lo esperó", agregó.

Johnson dio detalles sobre cómo comenzó la enfermedad. "Primero noté debilidad en mi mano derecha. Al principio, eran cosas pequeñas, como que no sentía bien el agarre y no tenía la misma fuerza de siempre", contó durante la entrevista.

A pesar de la dureza de la enfermedad, Johnson no se rinde, asegurando que ha elegido "luchar" contra la ELA.

"Sinceramente, no sé si uno llega a asimilarlo del todo. Al principio, estás en estado de shock. Luego te das cuenta de que tienes dos opciones: rendirte o luchar. Yo elegí luchar".

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y de origen mayoritariamente desconocido. Afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal, las cuales dejan de enviar mensajes a los músculos, provocando una pérdida gradual de la fuerza muscular, atrofia y problemas para hablar, tragar y respirar. Cada año se estima que se diagnostican unos 5.000 casos en Estados Unidos.

Es una enfermedad 100% letal: a pesar de que existen tratamientos paliativos y ralentizadores, por ahora no hay una cura definitiva.