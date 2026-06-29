SCOTUS invalida el despido de la gobernadora de la Fed Lisa Cook

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

La Corte Suprema (SCOTUS) invalidó este lunes la orden del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, acusada de cometer fraude al solicitar una hipoteca.

Con cinco votos a favor de bloquear la orden de Trump y cuatro en contra, Cook permanecerá en el cargo por el momento.

El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, afirmó que Trump no puede despedir aleatoriamente a ningún funcionario de la Fed independiente "por ningún motivo ni sin motivo alguno".

"Para que quede claro, la cuestión fundamental de si el presidente puede destituir a Cook por causa justificada dependerá, en parte, de los hechos subyacentes", escribió el juez Roberts en el fallo.

"En este dictamen, no hemos abordado los hechos, ya que aún no se han determinado ni analizado con arreglo a los criterios jurídicos pertinentes. Más bien, nos hemos limitado a examinar los argumentos de las partes sobre los criterios jurídicos adecuados en virtud de los cuales deben evaluarse los hechos", añadió el presidente de la Corte Suprema.

El año pasado, Trump cesó a Cook por presunto fraude hipotecario, días antes de que el Departamento de Justicia (DOJ) iniciase una investigación sobre la gobernadora de la Fed.

Acto seguido, Cook interpuso una demanda contra Trump, alegando que el despido se dio en medio de "acusaciones sin fundamento". A partir de ese momento, comenzó una disputa judicial que ha concluido con la Corte Suprema fallando a favor de la gobernadora de la Fed.

Nominada por el expresidente Joe Biden, Cook asumió su cargo en 2022.