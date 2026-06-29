Ola de calor en Europa: ¿qué es el Bloqueo Omega y por qué no es culpa del cambio climático?

Publicado por Carlos Dominguez 29 de junio, 2026

Las temperaturas alcanzaron récords históricos este sábado en varios países de Europa Central y del Este. Suiza registró 38,8°C (101,8°F) en Basilea, Dinamarca alcanzó los 37°C (98,6°F) y la República Checa superó los 40,8°C (105,4°F). En Alemania, el calor extremo dañó la autopista A2 cerca de Berlín, donde el asfalto se rompió. Además, Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria estatal del país, recomendó evitar viajes no esenciales debido a problemas en la infraestructura ferroviaria y advirtió a los viajeros con problemas de salud que eviten desplazarse si es posible.

Las autoridades sanitarias en Francia reportaron alrededor de 1.000 muertes adicionales desde el 24 de junio en comparación con lo esperado. Public Health France indicó que estas cifras aún no están consolidadas, pero reflejan el impacto del calor extremo, especialmente en personas vulnerables.

Las altas temperaturas han generado titulares alarmantes, pero la explicación científica apunta principalmente a un patrón atmosférico natural conocido como Bloqueo Omega.

¿Qué es un Bloqueo Omega?

El nombre proviene de la letra griega mayúscula Ω (omega), cuya forma reproduce el patrón que adopta la corriente en chorro en la alta atmósfera. Según el meteorólogo Chris Martz, en un bloqueo omega se forma una potente cresta de alta presión a una altitud de entre 5.500 y 5.800 metros sobre el nivel del mar —es decir, en la mitad de la troposfera—, flanqueada por dos sistemas de baja presión a ambos lados.

Esta configuración "atrapa" el flujo atmosférico. En el caso actual, una gran cresta anticiclónica ha permitido el transporte horizontal de aire muy cálido procedente del Sáhara hacia el oeste de Europa. Al moverse hacia el norte bajo la influencia del flujo anticiclónico, en sentido horario, esta masa de aire se comprime sin intercambio de calor con el entorno, lo que incrementa aún más su temperatura.

Este proceso es completamente natural y forma parte de la variabilidad meteorológica habitual del planeta.

El debate científico: ¿influye el cambio climático?

Martz destaca que este proceso es completamente natural y no guarda relación alguna con el cambio climático ni con las emisiones de gases de efecto invernadero.

Lejos de lo que suele afirmarse, diversos estudios científicos indican que el calentamiento más rápido del Ártico (conocido como amplificación ártica) está reduciendo la diferencia de temperatura entre el polo y las latitudes medias.

Esta menor diferencia podría, paradójicamente, provocar vientos más débiles en altura y reducir la frecuencia de los bloqueos atmosféricos en latitudes medias y altas, según trabajos como los de Hassanzadeh et al. (2014) y Woollings et al. (2018).

Europa ha registrado un número notable de olas de calor extremas desde 2019, algo menos común en otras regiones del planeta. La excepción destacada fue la ola de calor del noroeste de América en junio-julio de 2021, aunque estudios posteriores indican que tampoco fue tan extraordinaria desde una perspectiva histórica.

Otras explicaciones plausibles

Más allá del calentamiento global medio, Chris Martz apunta a dos factores principales para el aumento de eventos de calor en Europa:

Cambios aún no completamente diagnosticados en los patrones de circulación atmosférica .

. Mayor radiación solar absorbida en superficie debido a una reducción de nubes bajas y medias (mayor insolación). Parte de esta disminución de nubosidad se atribuye a la fuerte reducción de aerosoles contaminantes gracias a las estrictas regulaciones ambientales de la Unión Europea.

Incluso en un clima preindustrial, olas de calor récord seguirían ocurriendo debido a la variabilidad natural. De hecho, en pleno episodio de calor en Europa, la temperatura media global registró un ligero descenso en algunos días, lo que ilustra que se trata principalmente de redistribución de masas de aire.

Meteorología frente a sensacionalismo

La atmósfera y los océanos forman un sistema caótico de dos fluidos turbulentos en constante interacción. En este contexto, fenómenos extremos son esperables. El bloqueo omega actual es un ejemplo clásico de cómo los sistemas meteorológicos pueden generar condiciones persistentes de calor sin necesidad de invocar causas climáticas a largo plazo.

Como recomienda el meteorólogo Chris Martz, es fundamental obtener información meteorológica de fuentes técnicas confiables y evitar titulares sensacionalistas que simplifican o distorsionan la complejidad del clima.