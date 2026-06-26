John Bolton, exasesor de seguridad nacional, se declara culpable en un caso de documentos clasificados

Publicado por AFP 26 de junio, 2026

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump antes de convertirse en un crítico acérrimo del presidente, se declaró culpable este viernes de un cargo por retener documentos clasificados.

El diplomático de 77 años tomó estas acciones ante un tribunal federal de Maryland como parte de un acuerdo por el cual la fiscalía recomendará una pena de prisión de no más de cinco años.

Preguntado por el juez Theodore Chuang sobre su culpabilidad, Bolton respondió: "Sí, su señoría, y lo siento".

El juez le impuso una multa de 2,25 millones de dólares.

Bolton y las críticas a Trump

Bolton, uno de los críticos de Trump que ha sido blanco de la fiscalía desde el regreso del republicano a la Casa Blanca a principios de 2025, fue imputado en octubre con 18 cargos por transmisión y retención de información de defensa nacional de alto secreto.

La justicia acusó a Bolton de haber "abusado de su cargo de asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos" con dos personas de su entorno que carecían de permiso para acceder a este tipo de información.

Medios locales informan de que estas dos personas con las que compartió información serían su esposa y su hija.

Al parecer, el material se utilizó posteriormente en un libro escrito por Bolton en el que criticaba abiertamente a Trump y su gobierno.

El veterano diplomático aparece con frecuencia en medios estadounidenses, donde se muestra implacable con Trump, a quien tachó de "no apto para ser presidente".