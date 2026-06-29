El Manchester City hace oficial el regreso de Enzo Maresca

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

El Manchester City hizo oficial la contratación del italiano Enzo Maresca como su nuevo técnico tras la salida del español Pep Guardiola hace unas semanas.

Maresca, de 46 años y que se adentra en su tercera etapa en el equipo inglés, firmó un contrato de tres temporadas con el objetivo de devolver al City a lo más alto tanto en la Premier League como en la UEFA Champions League.

"Enzo es alguien que siempre ha buscado oportunidades para ponerse a prueba y triunfar en su carrera como entrenador. Aporta una personalidad, una pasión y una inteligencia que encajan perfectamente con nuestras necesidades", dijo el presidente del equipo, Khaldoon Al Mubarak, en un comunicado.

"Vuelve a incorporarse a una organización que está totalmente en sintonía con su ambición y su sed de triunfos, por lo que su regreso al Manchester City supone un siguiente paso natural y muy bienvenido tanto para él como para el club", añadió, dándole la bienvenida "a casa".

Por su parte, el técnico italiano mostró su felicidad por volver al Manchester City, un equipo que conoce "muy bien". "Tener la oportunidad de dirigir este equipo es una oportunidad magnífica para mí", declaró.

"El City es un club de fútbol increíblemente bien gestionado. Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un objetivo claro. Para un entrenador, esa es una situación de ensueño. Me proporciona la estabilidad que necesito para hacer mi trabajo de forma eficaz. Estoy deseando empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos buen fútbol y que disfrutemos de la presión que supone representar al Manchester City", sentenció.

Maresca regresa al City después de haber dirigido a su segundo equipo en la temporada 2020-2021 y de haber sido asistente de Guardiola en la 2022-2023.