El Departamento de Justicia abre una investigación a Lisa Cook por presunto fraude en documentos hipotecarios

Publicado por Sabrina Martin 4 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia inició una investigación sobre la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presunto fraude en solicitudes de hipoteca. La pesquisa surge después de denuncias que señalan que Cook habría falsificado documentos bancarios para obtener condiciones financieras favorables, según informaron personas cercanas al caso.

Origen de la investigación

El caso comenzó cuando Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHA), afirmó que su oficina había encontrado irregularidades en documentos presentados por Cook. Pulte remitió la información al Departamento de Justicia, lo que derivó en la apertura de la investigación penal. Posteriormente, el presidente Donald Trump anunció su intención de destituir a Cook de la Reserva Federal.

La defensa de Cook

Cook respondió en un comunicado que no se dejaría presionar para renunciar a su cargo por comentarios hechos en redes sociales, pero señaló que se tomaría en serio cualquier pregunta sobre su historial financiero y que recopilaría la información necesaria. Más tarde, demandó a la Administración por el intento de destitución, argumentando que se trataba de un esfuerzo ilegal para socavar la independencia de la Reserva Federal.

Su abogado, Abbe D. Lowell, sostuvo que la investigación refleja un intento de la Administración de inventar justificaciones para sus acciones y describió al Departamento de Justicia como una de las instituciones más politizadas de la historia reciente. Añadió que las dudas sobre cómo Cook había reportado sus propiedades en ocasiones no constituyen fraude y que no debería abrirse una nueva pesquisa de carácter político.