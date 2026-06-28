Tres bomberos mueren mientras combatían incendios forestales en la frontera entre Colorado y Utah

Publicado por Williams Perdomo 28 de junio, 2026

Tres bomberos murieron y otros dos resultaron heridos mientras combatían incendios forestales en la frontera entre Colorado y Utah, según informó el Servicio Forestal de Tierras Silvestres.

Según el organismo, los bomberos formaban parte de una respuesta conjunta para combatir los incendios Knowles y Gore el sábado.

En un comunicado publicado, la agencia expresó sus condolencias por la muerte de los rescatistas.

"El Servicio de Lucha contra Incendios Forestales de EEUU y el Servicio Forestal de EEUU están centrados en brindar apoyo a las familias, amigos y compañeros de los bomberos durante este difícil momento", señaló la agencia.

De acuerdo con NBC News, la actividad de los incendios forestales se ha intensificado en el oeste de Estados Unidos debido a varios días consecutivos de calor, sequía y fuertes vientos, condiciones que han favorecido la propagación de las llamas en Utah, Arizona y otros estados.

El incendio más grande, denominado Cottonwood Fire, afecta una zona montañosa del suroeste de Utah y el sábado superó las 144 millas cuadradas (373 kilómetros cuadrados) de superficie quemada. El fuego destruyó parte de una estación de esquí y varias cabañas de verano.

Las autoridades del condado de Beaver comenzaron a evaluar los daños, aunque todavía no han ofrecido una estimación oficial. El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó la situación como "desoladora" en una publicación en redes sociales, aunque agradeció el trabajo de los equipos de emergencia por lo que describió como "varias detenciones y rescates milagrosos".