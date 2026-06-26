El Congreso exige a Leon Black entregar acuerdos de confidencialidad vinculados a la investigación sobre Epstein

Publicado por Joaquín Núñez 26 de junio, 2026

El empresario Leon Black fue citado a declarar en la investigación sobre Jeffrey Epstein. La citación fue formalizada a través de un comunicado por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidido por James Comer.

En concreto, Comer emitió dos citaciones diferentes para Black: la primera obliga al empresario a comparecer para prestar declaración el 16 de julio de 2026, mientras que la segunda le exige que presente acuerdos de confidencialidad al Comité.

El Comité de Supervisión emitió las citaciones poco después de que el empresario testificara de forma voluntaria ante los miembros del Congreso que investigan a Epstein.

“Durante la entrevista voluntaria transcrita de hoy, el Sr. Black afirmó que no respondería preguntas sobre los acuerdos de confidencialidad. Las respuestas sobre los términos y el contenido de dichos acuerdos son fundamentales para nuestra investigación. Por esta razón, hoy emití citaciones al Sr. Black para que entregue los acuerdos de confidencialidad y comparezca a prestar declaración en un futuro cercano", expresó Comer en la misiva.

“Tenemos la obligación ante el pueblo estadounidense de garantizar la transparencia y asegurar que se rindan cuentas ante los sobrevivientes”, añadió.

En este caso, el Comité de Supervisión busca determinar si Epstein participó en la negociación o utilización de acuerdos de confidencialidad para silenciar a mujeres vinculadas a su red de contactos, una de las principales líneas de la investigación que impulsa el Congreso.

Black, de 73 años, es el cofundador del fondo de inversión Apollo Global Management y desde hace años enfrenta cuestionamientos por su relación financiera con Epstein.

Una investigación independiente encargada por la firma concluyó en 2021 que el empresario le pagó alrededor de 158 millones de dólares entre 2012 y 2017 por servicios de planificación patrimonial y fiscal, es decir, después de que el financista se declarara culpable en 2008 de delitos sexuales contra una menor.

Susan Estrich, abogada de Black, criticó las citaciones del Congreso, calificándolas de "una maniobra política planificada".

"El Sr. Epstein no tuvo participación alguna en ningún acuerdo de confidencialidad, existan o no. Permítanme reiterar que la Comisión no formuló ni una sola pregunta sobre los pagos legítimos a Epstein por servicios profesionales en materia de impuestos y sucesiones", sumó.