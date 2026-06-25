Terrion Arnold, jugador de los Lions, fue arrestado por cargos de secuestro y robo a mano armada

Publicado por Diane Hernández 25 de junio, 2026

El cornerback de los Detroit Lions, Terrion Arnold, fue arrestado este miércoles en Tampa, Florida, y enfrenta cuatro cargos de secuestro y cuatro de robo a mano armada, delitos graves que podrían acarrear una condena de cadena perpetua, según informó ESPN.

De acuerdo con la investigación de la Policía de Tampa y la Fiscalía Estatal, Arnold habría sido el presunto principal organizador de un robo ocurrido durante la madrugada del 4 de febrero. Las autoridades sostienen que coordinó a seis coacusados para atraer a tres hombres hasta un apartamento, donde las víctimas fueron golpeadas con la culata de un arma, amenazadas a punta de pistola y despojadas de sus pertenencias.

Según la Fiscalía, el incidente estaría relacionado con un robo previo ocurrido el 1 de febrero en un Airbnb alquilado por Arnold en Largo, Florida, donde él y otras personas denunciaron la desaparición de bienes valorados en más de 250.000 dólares. Los investigadores señalaron que el jugador sospechaba que dos de las víctimas estaban involucradas en ese robo, aunque posteriormente determinaron que no tenían relación con los hechos.

Un chat grupal e instrucciones de asalto: las pruebas

Las autoridades también aseguraron haber localizado un chat grupal en el que Arnold y uno de los coacusados habrían dado instrucciones al resto de los implicados durante el asalto.

Arnold se entregó voluntariamente a las autoridades y fue ingresado en la cárcel de Orient Road, en el condado de Hillsborough. La Fiscalía anunció que solicitará que permanezca en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

La defensa del jugador rechazó las acusaciones. En un comunicado, Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, afirmó que Arnold "niega categóricamente cualquier implicación" y sostuvo que "no existe evidencia creíble" que lo vincule con los hechos. Además, aseguró que la acusación se basa en testimonios de personas ya condenadas que podrían tener incentivos para incriminar a terceros con el fin de obtener beneficios judiciales.