"América 250": los padres fundadores y los presidentes señalan a la Biblia como el pilar de la libertad

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 29 de junio, 2026

(The Center Square) - Mientras se celebran los actos de "América 250", los estadounidenses recuerdan las convicciones de los padres fundadores y de los presidentes que señalaron a la Biblia como "el ancla de la libertad".

En el centenario de la independencia estadounidense, en 1876, el presidente Ulysses S. Grant exhortó a la juventud estadounidense a "aferrarse a la Biblia como el ancla de vuestras libertades; grabad sus preceptos en vuestros corazones y ponedlos en práctica en vuestras vidas. A la influencia de este Libro le debemos todo el progreso alcanzado en la verdadera civilización, y en él debemos buscar nuestra guía para el futuro".

Con motivo del 150.º aniversario de la independencia, en 1926, el presidente Calvin Coolidge destacó "el milagro del nacimiento de una nueva nación", que, según él, provenía de "las convicciones de una gran masa de personas independientes, amantes de la libertad y temerosas de Dios".

Por ello, afirmó: "No es más que natural que el primer párrafo de la Declaración de Independencia comience con una referencia al Dios de la Naturaleza y concluya, en los párrafos finales, con un llamamiento al Juez Supremo del mundo y una afirmación de firme confianza en la Divina Providencia. Dadas estas fuentes y este trasfondo, no es de extrañar que Samuel Adams pudiera decir: «El pueblo parece reconocer esta resolución como si fuera un decreto promulgado desde el cielo".

En el 200.º aniversario de la independencia, en 1976, el presidente Gerald Ford dijo que los primeros colonos trajeron "la Biblia y el Comentario de Blackstone a través del Atlántico entre sus pocas y preciadas posesiones y establecieron sus propios Gobiernos en una costa extraña y hostil. Las familias estadounidenses… llevaron consigo por las rutas terrestres los principios de igualdad y los derechos otorgados por Dios de la Declaración de Independencia".

En 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt destacó la influencia de la Biblia en la fundación de Estados Unidos, 400 años después de que se imprimiera en inglés la primera Biblia producida en serie.

"En los días fundacionales de la República, la influencia determinante que la Biblia ejerció sobre los padres de la nación es claramente evidente. Para el presidente George Washington, la Biblia contenía los preceptos morales seguros y ciertos que constituían la base de su actuación", afirmó Roosevelt. El presidente Thomas Jefferson "recurrió a la Biblia como fuente de su pensamiento y razonamiento más elevados. … Sostenía que la Biblia contenía el sistema ético más noble que el mundo haya conocido. Su propia recopilación de pasajes seleccionados de este libro, conocida como la 'Biblia de Jefferson', da testimonio de la profunda reverencia que le profesaba".

Casi 50 años después, el presidente Ronald Reagan también dijo: "De las muchas influencias que han convertido a los Estados Unidos de América en una nación y un pueblo singulares, ninguna puede considerarse más fundamental y duradera que la Biblia. Las profundas creencias religiosas derivadas del Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia inspiraron a muchos de los primeros colonos de nuestro país, proporcionándoles la fuerza, el carácter, las convicciones y la fe necesarios para soportar grandes penurias y peligros en esta tierra nueva y agreste. Estas creencias compartidas contribuyeron a forjar un sentido de propósito común entre las colonias, muy dispersas entre sí: un sentido de comunidad que sentó las bases del espíritu de nación que se desarrollaría en décadas posteriores".

"La Biblia y sus enseñanzas contribuyeron a sentar las bases de la firme creencia de los Padres Fundadores en los derechos inalienables del individuo, derechos que ellos consideraban implícitos en las enseñanzas bíblicas sobre el valor y la dignidad inherentes a cada persona".

En tiempos de guerra, los presidentes se hicieron eco de sentimientos similares.

Tras ganar la Guerra México-Estadounidense, el presidente Zachary Taylor dijo que la Biblia "es el mejor de los libros y ojalá estuviera en manos de todo el mundo. Es indispensable para la seguridad y la permanencia de nuestras instituciones; un gobierno libre no puede existir sin religión ni moral, y no puede haber moral sin religión, ni religión sin la Biblia".

Durante la Guerra Civil y en respuesta a haber recibido una Biblia de los "leales ciudadanos de color de Baltimore", el presidente Abraham Lincoln escribió: "En cuanto a este gran libro, solo tengo que decir que es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador dio al mundo se transmitió a través de este libro. Sin él, no podríamos distinguir el bien del mal. Todo lo más deseable para el bienestar del hombre, tanto en esta vida como en la venidera, se encuentra reflejado en él".

Los padres fundadores también defendían que la Biblia debía enseñarse en las escuelas públicas y que seguir sus enseñanzas es necesario para mantener una sociedad libre.

Taylor deseaba que la Biblia "se pusiera en manos de los jóvenes" y que todos los estadounidenses fueran "educados bajo la influencia de ese Libro Sagrado", haciendo hincapié en que la Biblia "es el mejor libro de texto del mundo".

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