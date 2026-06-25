Retiran la acusación contra Harvey Weinstein en un caso de violación en EEUU

Publicado por AFP 25 de junio, 2026

El fiscal de distrito de Manhattan anunció este jueves el retiro de los cargos contra el exmagnate de Hollywood Harvey Weinstein en un caso de violación que ya ha derivado en tres juicios fallidos.

En este caso, la actriz Jessica Mann acusa al exproductor de haberla violado en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013, poco después de conocerse en una fiesta, cuando ella tenía 27 años.

Weinstein, ahora de 74 años, siempre sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

"Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein", escribió el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado.

"Seamos claros: creemos en el testimonio de la señora Mann y la consideramos una testigo creíble", pero "este caso ha sido una experiencia extraordinariamente traumática para ella, y nunca ha titubeado en sus declaraciones", añadió.

En mayo el juicio contra el productor concluyó sin un veredicto unánime.

Fue la tercera vez que los tribunales no lograron llegar a un fallo.