Aumenta la confusión sobre la situación de Oriente Medio: Donald Trump desmiente a Irán e insiste en que Teherán pidió una reunión en Qatar mientras el tráfico marítimo en Ormuz vuelve a caer

Publicado por Israel Duro 29 de junio, 2026

Donald Trump añadió un poco más de confusión a la ya existente sobre el punto en el que se encuentran las negociaciones del alto el fuego en Oriente Medio. Tras desmentir el ministro de exteriores de los ayatolás que se vaya a producir un nuevo encuentro esta semana tras los últimos ataques entre ambas partes provocados por la ruptura de los acuerdos por parte de Teherán, como decía Washington, el presidente salió a la palestra para insistir en que el martes en Doha se verán ambas partes a petición de Irán.

En un post en Truth Social, el presidente quiso cortar de raíz las especulaciones y aseguró el lunes que las reuniones se retomarán este martes. Trump evitó citar siquiera el desmentido iraní de unas horas antes en la televisión estatal.

El viceministro de Exteriores iraní negó anteriormente que se fueran a producir encuentros

Apenas unas horas antes, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, había desmentido tajantemente la información procedente de Washington de que se había previsto una nueva reunión en Doha para hablar sobre el control del estrecho de Ormuz.

Trump presume de que la gasolina ya se encuentra por debajo de su precio antes del conflicto

Además, Trump subió otras dos publicaciones a su cuenta de Truth Social en las que presumía de que el precio del petróleo de referencia en EEUU (el West Texas Intermediate), cotizaba a 69 dólares ("y bajando"), por debajo de su precio antes de arrancar "la desnuclearización de Irán", como calificó el conflicto.

El presidente también incidió en su campaña para asegurarse de que las petroleras transmiten al bolsillo de los ciudadanos la bajada del precio del oro negro tras los avances de las negociaciones. En este sentido, invitó a los conductores a denunciar si perciben que esto no está sucediendo en algún caso.