El jefe de la DEA anuncia una investigación independiente sobre la distribución de fentanilo en Nuevo México

Un agente de la DEA asiste a una conferencia de prensa (Archivo) AFP

Publicado por AFP 25 de junio, 2026

El jefe de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) pidió este jueves una investigación independiente en torno a una operación que supuestamente permitió una venta masiva de fentanilo en el estado de Nuevo México (suroeste) durante dos años.

El objetivo era permitir la venta libre de la potente droga para rastrear las cadenas de distribución y fabricación.

Según un agente denunciante de la DEA, David M. Howell, la táctica fue empleada entre 2023 y 2025 en este estado fronterizo con México, a pesar de la alarma sanitaria en torno al fentanilo.

La droga sintética: un "arma de destrucción masiva"

El presidente Donald Trump declaró esa droga sintética como un "arma de destrucción masiva" el año pasado, para dar a las agencias policiales más poder para afrontar el problema.

"Le escribo para solicitar que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia realice una revisión independiente de la conducta de la DEA en relación con (...) las alegaciones públicas del agente especial David M. Howell", explicó la carta del administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

Las acusaciones del agente fueron recogidas por medios de comunicación del país.

Los agentes de la DEA "se enfrentan a organizaciones criminales extraordinariamente peligrosas cada día, a menudo tomando difíciles decisiones operativas acciones" asegura el jefe de la agencia, y esas "merecen una evaluación objetiva".

Las operaciones policiales que permiten actos delictivos de forma voluntaria han provocado regularmente escándalos en la nación.