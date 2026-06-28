Al menos cuatro muertos por inundaciones en Kentucky mientras nuevas tormentas amenazan al estado
"Kentucky, tengo una noticia muy difícil que compartir. Hemos perdido a tres personas en el condado de Madison y a una en el condado de Jackson debido a las inundaciones. Les pido que se unan a Britainy y a mí en nuestras oraciones por sus familias en este difícil momento", escribió el gobernador,Andy Beshear.
Al menos cuatro personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el estado de Kentucky, informó el gobernador Andy Beshear, quien además advirtió sobre la llegada de una nueva línea de tormentas con riesgo de vientos destructivos, granizo y posibles tornados.
A través de su cuenta en X, Beshear confirmó que tres de las víctimas mortales se registraron en el condado de Madison y una en el condado de Jackson.
"Kentucky, tengo una noticia muy difícil que compartir. Hemos perdido a tres personas en el condado de Madison y a una en el condado de Jackson debido a las inundaciones. Les pido que se unan a Britainy y a mí en nuestras oraciones por sus familias en este difícil momento", escribió el gobernador.
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A strong line of thunderstorms with the threat of damaging winds, hail and possibly tornadoes is developing across Western Kentucky, with the greatest risk for areas around Paducah, Madisonville, Bowling Green, Murray and Henderson. pic.twitter.com/4TNKbFrnRd— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) June 27, 2026
Horas después, Beshear alertó sobre el desarrollo de una intensa línea de tormentas eléctricas en el oeste de Kentucky.
Sociedad
Tormentas severas, riesgo de inundaciones y una peligrosa ola de calor marcarán el inicio de la semana
Williams Perdomo
"Se está formando una intensa línea de tormentas eléctricas con riesgo de vientos destructivos, granizo y, posiblemente, tornados en el oeste de Kentucky, siendo las zonas más expuestas las situadas en los alrededores de Paducah, Madisonville, Bowling Green, Murray y Henderson", señaló.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante el deterioro de las condiciones meteorológicas, mientras continúan las labores de respuesta por las inundaciones que han afectado varias zonas del estado. El gobernador declaró el estado de emergencia debido a las intensas lluvias y las advertencias por inundaciones repentinas siguen vigentes en partes de Kentucky e Indiana.
Tormentas severas y riesgo de inundaciones marcan el inicio de la semana
Las tormentas severas continuarán este domingo y el lunes sobre las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, mientras que varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas incrementarán el riesgo de inundaciones en sectores de las Grandes Llanuras del norte, las Montañas Rocosas y la región del Atlántico Medio.