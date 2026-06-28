Al menos cuatro muertos por inundaciones en Kentucky mientras nuevas tormentas amenazan al estado

Publicado por Williams Perdomo 28 de junio, 2026

Al menos cuatro personas murieron a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el estado de Kentucky, informó el gobernador Andy Beshear, quien además advirtió sobre la llegada de una nueva línea de tormentas con riesgo de vientos destructivos, granizo y posibles tornados.

A través de su cuenta en X, Beshear confirmó que tres de las víctimas mortales se registraron en el condado de Madison y una en el condado de Jackson.

"Kentucky, tengo una noticia muy difícil que compartir. Hemos perdido a tres personas en el condado de Madison y a una en el condado de Jackson debido a las inundaciones. Les pido que se unan a Britainy y a mí en nuestras oraciones por sus familias en este difícil momento", escribió el gobernador.

Horas después, Beshear alertó sobre el desarrollo de una intensa línea de tormentas eléctricas en el oeste de Kentucky.

"Se está formando una intensa línea de tormentas eléctricas con riesgo de vientos destructivos, granizo y, posiblemente, tornados en el oeste de Kentucky, siendo las zonas más expuestas las situadas en los alrededores de Paducah, Madisonville, Bowling Green, Murray y Henderson", señaló.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante el deterioro de las condiciones meteorológicas, mientras continúan las labores de respuesta por las inundaciones que han afectado varias zonas del estado. El gobernador declaró el estado de emergencia debido a las intensas lluvias y las advertencias por inundaciones repentinas siguen vigentes en partes de Kentucky e Indiana.