Tormentas severas, riesgo de inundaciones y una peligrosa ola de calor marcarán el inicio de la semana

Publicado por Williams Perdomo 28 de junio, 2026

El inicio de la semana estará marcado por tormentas severas, riesgo de inundaciones, condiciones críticas para incendios forestales y una peligrosa ola de calor que afectará a amplias zonas del país, según el pronóstico del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Las tormentas severas continuarán este domingo y el lunes sobre las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste, mientras que varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas incrementarán el riesgo de inundaciones en sectores de las Grandes Llanuras del norte, las Montañas Rocosas y la región del Atlántico Medio.

El organismo explica que una amplia vaguada en niveles altos sobre el oeste del país favorecerá el paso de varias perturbaciones atmosféricas durante los próximos días. En superficie, un frente casi estacionario que se extiende desde las Altas Llanuras centrales hasta el valle medio del Misisipi y el Atlántico Medio mantendrá condiciones de tiempo inestable a lo largo de esa franja.

La combinación de abundante humedad procedente del Golfo de México y una atmósfera inestable favorecerá el desarrollo de múltiples episodios de lluvias y tormentas durante el domingo en las Grandes Llanuras del norte, el Alto Medio Oeste y partes del Atlántico Medio, el noreste y el sureste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte de un riesgo leve de lluvias excesivas e inundaciones en sectores del Atlántico Medio, mientras que existe un riesgo marginal en áreas del Alto Medio Oeste y del norte de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras. La amenaza de inundaciones continuará el lunes sobre la franja norte del país debido al desarrollo de una nueva perturbación tras el paso del frente, que reforzará la actividad de lluvias y tormentas.

Además, entre el domingo y el lunes existe un riesgo leve de tormentas severas en las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste. Entre los principales peligros figuran vientos destructivos, granizo de gran tamaño y la posibilidad de que se formen un par de tornados.

En el sureste, el avance del frente y una perturbación en altura favorecerán un patrón típico del verano, con lluvias y tormentas dispersas a numerosas durante la tarde y la noche del lunes.

En el oeste de Texas, una línea seca persistente provocará repetidos episodios de lluvias y tormentas que podrían derivar en inundaciones repentinas localizadas hasta el lunes. Mientras tanto, el flujo de aire desde el océano hacia el noroeste del país y la energía asociada a otra perturbación dejarán precipitaciones mixtas en las zonas de mayor altitud del norte de la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas.

En cuanto a las temperaturas, el oeste de Estados Unidos continuará registrando valores muy por debajo de la media, con máximas entre 20 y 35 grados Fahrenheit inferiores a lo habitual hasta el lunes.

En contraste, una peligrosa ola de calor comenzará a intensificarse desde este domingo en gran parte del centro y el este del país. Las temperaturas máximas alcanzarán, en general, entre los 90 y los primeros 100 grados Fahrenheit, mientras que la elevada humedad hará que la sensación térmica se sitúe entre los 100 y 110 grados Fahrenheit.