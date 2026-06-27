El Departamento de Justicia demandó a cuatro estados por negarse a entregar datos del programa SNAP

Publicado por Diane Hernández 27 de junio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó demandas federales contra los estados de Kentucky, Pensilvania, Michigan y Minnesota, luego de que, según la administración federal, se negaran a entregar información relacionada con los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante los últimos cinco años. La acción judicial busca que un tribunal ordene a esas entidades entregar los datos solicitados.

De acuerdo con el DOJ, la información fue requerida por el Departamento de Agricultura (USDA) con el objetivo de verificar que los estados estén administrando correctamente el programa SNAP y aplicando de manera adecuada los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, así como los niveles de beneficios asignados a cada hogar.

En un comunicado oficial, el Departamento de Justicia afirmó que los cuatro estados rechazaron la solicitud incluso después de que el USDA reiterara el requerimiento. La agencia sostiene que esta negativa podría impedir detectar posibles casos de fraude, desperdicio o abuso en la administración del programa federal.

Asimismo, el DOJ señaló que otras 28 jurisdicciones sí proporcionaron los datos solicitados de manera oportuna, en contraste con los cuatro estados demandados.