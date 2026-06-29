California: un muerto y un herido grave tras un tiroteo en las inmediaciones de una fan zone del Mundial

Publicado por Williams Perdomo 29 de junio, 2026

Las autoridades investigan un tiroteo ocurrido en la intersección de North Market Street y West Santa Clara Street, en la ciudad de San José, California, que dejó una persona fallecida y otra con heridas de gravedad.

Según informó la Policía de San José, una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Las autoridades confirmaron que el caso está siendo investigado como un homicidio.

Además, varias calles de los alrededores permanecen cerradas, por lo que se ha pedido a la población evitar la zona y utilizar rutas alternativas. La Policía indicó que emitirá un comunicado de prensa con más detalles.

Por su parte, Reuters informó que el tiroteo ocurrió en un popular punto de entretenimiento de San José que ha estado acogiendo una zona de aficionados ("fan zone") de la Copa Mundial de la FIFA.