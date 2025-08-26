Trump destituyó a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal: “Existe una causa para removerla”

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump destituyó este lunes a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, tras varias acusaciones de irregularidades en préstamos hipotecarios. La decisión tuvo lugar después de que el líder republicano le pidiera a Cook renunciar el pasado 20 de agosto, luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), William Pulte, acusara a la gobernadora de declarar dos de sus hipotecas como residencias principales, con el Departamento de Justicia (DOJ) asegurando que iniciaría una investigación sobre el asunto.

“He determinado que existe causa suficiente para removerla de su cargo”, comentó Trump en una carta dirigida a Cook, la cual publicó en su plataforma Truth Social, representando un momento histórico al ser la primera vez en los casi 112 años de la Reserva Federal que un presidente estadounidense destituye a su gobernador. “En vista de su conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero… no tengo tal confianza en su integridad. Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe un grado de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como reguladora financiera”, añadió Trump en dicha carta, en la que también señaló que Cook presuntamente había emitido declaraciones falsas en sus solicitudes de hipotecas.

“Evidente por sí mismo”

Durante una entrevista en Bloomberg el pasado 21 de agosto, Pulte comentó que el presunto fraude por parte de la gobernadora de la Reserva Federal era “evidente por sí mismo”, añadiendo que todo podía ser fácilmente verificado en documentos públicos.

De igual forma, el director de la FHFA afirmó durante la entrevista que los presuntos problemas legales de Cook fueron descubiertos por las autoridades luego de varias investigaciones regulares, rechazando las acusaciones por parte de algunos políticos demócratas, quienes han asegurado que la arremetida de Trump contra Cook tendría que ver con una “cacería de brujas” que la administración republicana estaría ejecutando contra su oposición.

Hasta el momento, Cook no ha sido formalmente acusada de ninguna irregularidad.