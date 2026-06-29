Un tiroteo en un centro de menores de Alemania deja al menos cinco muertos; el autor, detenido

Imagen posterior al tiroteo producido en un centro de menores en Stade (Alemania) AFP .

Publicado por Alejandro Baños 29 de junio, 2026

Un tiroteo en un centro de asistencia a menores ubicado en la ciudad de Stade (Alemania) dejó un balance de al menos cinco muertos. Además, hay varios heridos.

Tanto el tirador como un presunto cómplice ya han sido arrestados, según informó la policía alemana. No se ofrecieron detalles sobre sus identidades por el momento, mientras se avanza en la investigación del suceso.

"Se han producido homicidios con múltiples víctimas en un centro de asistencia a jóvenes", dijeron las autoridades del país, en declaraciones recogidas por AFP. "Cinco personas han resultado heridas de muerte y otras han sufrido heridas".

El ataque se produjo en torno a las 12:15 PM hora local. La policía recibió un aviso de un incidente con armas de fuego que se estaba produciendo en un centro de menores en Stade, ciudad de unos 50.000 habitantes ubicada a 30 millas al oeste de Hamburgo.

Una vez acudieron al lugar, las autoridades establecieron un protocolo de seguridad para que nadie más fuese víctima. "Les pedimos que abandonen la zona y se mantengan alejados de ella por su propia seguridad", indicaron en un mensaje publicado en redes sociales.

Poco después, informaron de que la situación estaba bajo control tras el arresto de dos individuos e iniciaron la investigación para esclarecer los motivos del tiroteo.